Candidatos prometem manter nível, focar proposta e realçar contradições

Tarso Nunes/Rdnews Renato Santana, Procurador Mauro, Wilson, Julier, Emanuel e Serys em 1º debate, ao vivo, na Record

Os seis candidatos a prefeito de Cuiabá, que participaram do debate promovido pela TV Record nesta segunda (29), avaliam como positivas as suas participações. Cada qual com suas características, todos prometem manter a linha “propositiva” e de “respeito ao eleitor”.

O candidato Wilson Santos (PSDB) avalia que o debate foi morno por ter sido o primeiro. O tucano acredita ainda na tendência do confronto de idéias acontecer com mais veemência nos próximos encontros. Vou continuar procurando ser realista e pé no chão com as propostas. Pretendo evitar, no afã de ganhar votos, fazer compromissos que não possam ser cumpridos, utópicos e fora da realidade”, disse.

Emanuel Pinheiro (PMDB) afirmou que a população merece e exige a campanha propositiva e sem bate-boca, baixarias, agressões ou violência verbal. “Por isso, fiz o que a população quer. Apresentei propostas, idéias e projetos para a Cuiabá dos 300 anos”.

Já Julier Sebastião (PDT) defendeu a participação incisiva, ressaltando que participará dos debates de forma transparente e franca para mostrar a verdade aos eleitorado, doa a quem doer. “Hoje, apresentei propostas de cunho popular para atender nosso povo mais pobre. Sou o único candidato com programa de governo. Os programas dos adversários são como o Minhocão do Pari, tudo mundo diz que existe, mas ninguém nunca viu”, atacou se referindo à lenda cuiabana.

Única mulher na disputa, Serys Slhessarenko (PRB) declarou que as falas dos candidatos demonstram que Cuiabá chega aos 300 anos precisando da sensibilidade feminina para cuidar das pessoas. Além disso, reclamou da discriminação por ter entrado na disputa aos 71 anos. “Eu apoio os jovens na política, mas não aceito discriminação contra gente de mais idade, mulheres, negros ou por orientação sexual”.

O Procurador Mauro (PSOL) destacou que o debate promove a igualdade entre os candidatos apesar de a legislação eleitoral privilegiar os candidatos dos partidos tradicionais em detrimento das siglas com menor estrutura. “O momento de igualdade é importante para mostrar para população que o melhor caminho é a democracia. De 588 mil habitantes, apenas 6 se propuseram ser candidatos a prefeito de Cuiabá. Nada mais justo que tenham tempo igual”, defendeu.

Por fim, Renato Santtana (Rede) disse que procurou utilizou o debate para defender conceito de gestão pública voltada ao século 21. Também criticou os adversários por ficarem levantando questões do passado sem mirar no futuro da Capital. “A verdade é que muitos deles tiveram oportunidade de fazer por Cuiabá e não fizeram. Através do debate, vamos contagiar o eleitor para que deixem de ver como natural os serviços públicos de péssima qualidade”, concluiu.

Pensão de Emanuel e Rodoanel de Wilson dão o tom do 1º debate na tv