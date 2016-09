Candidatos se despedem do horário eleitoral agradecendo e pedindo voto

Mario Okamura Candidatos Beto, Saggin e Professor Kiko vão reprisar programas na inserção que acontece à noite

Os três candidatos a prefeito de Barra do Garças se despediram do horário eleitoral nesta quinta (29), com a certeza de que conseguiram levar suas mensagens ao eleitor e prometendo transformar Barra do Garças.

Nos programas de meio dia, que serão reprisados à noite, eles agradeceram aos eleitores e voltaram a pedir votos para a eleição do próximo domingo (2).

O prefeito Beto Farias, candidato à reeleição pelo PMDB, usou todo o programa com falas de sua mãe, a ex-primeira-dama do estado, Cândida Santos Farias e aproveitou para agradecer os eleitores que acompanharam a sua campanha política. “Procuramos fazer uma campanha propositiva, mostrar o que já realizamos e o que pretendemos realizar, caso seja reeleito. Muito foi feito, mas há muito por fazer”, disse.

O candidato do DEM, Sandro Saggin (DEM), também agradeceu o eleitor, falou de suas propostas para a geração de emprego, para a saúde, educação e o meio ambiente, se apresentou como o “novo” para administrar a cidade nos próximos quatro anos. “No dia 2 o povo de Barra do Garças terá que tomar uma decisão. Qual caminho seguir. Queremos uma gestão humanizada e onde todos possam ter mais acesso”, ressaltou.

Mesmo com espaço reduzido no horário eleitoral, o candidato do PT, professor Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko, destacou a campanha humilde realizada por ele e a candidata à vice-prefeita, professora Fátima Aparecida, cedeu espaço para a esposa, Deise David, para o presidente do Sintep, Omar Cirino e para a presidente do PT, Carmem Lúcia. “Outra Barra do Garças é Possível. Como companheiros do nosso povo, comemoraremos e comeremos o pão da vitória juntos. É só você querer”, bradou o petista com os apoiadores.