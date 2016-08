Candidatura de Souza tem apoio de todos os vereadores de Livramento

Assessoria Empresário e agropecuarista Silmar Souza (PSDB), lançou campanha à prefeitura de Livramento na 2ª

Os noves vereadores que compõem o legislativo municipal livramentense apoiam a candidatura do empresário e agropecuarista Silmar Souza (PSDB), a prefeitura de Livramento.

O fato é tido como inédito na terra dos papa bananas e foi aventado pelo vereador e candidato a reeleição – Alinor Miranda (PP), quando ele participava na noite desta segunda (29), do lançamento de campanha do tucano a prefeito da cidade de poucos mais de 11 mil habitantes, situada cerca de 32 km, da capital, Cuiabá.

“Souza! Sua campanha já começa com apoio total dos atuais vereadores. Somos nove e todos estão do seu lado. Isso jamais havia acontecido em nossa cidade e, por isso, esse fato entrará para a história do lugar. Isso demonstra total credibilidade a vossa pessoa e do seu vice”, destacou o progressista.

Outro que também discursou foi o vereador e também candidato a reeleição, Edmilsom Brandão, popularmente conhecido como "21" (PSDB). “Souza, o senhor é um homem digno e merecedor do nosso respeito e por isso recebe o nosso apoio de maneira massiva”, destacou 21.

Já o vereador Cássio Assunção (PSB), que também tenta a reeleição, aproveitou a ocasião para criticar aqueles que insistem em dizer que pra ser prefeito de Livramento, o candidato dever morar na área central da cidade. Tanto Souza, quanto o vice joemi, moram na zona rural do município. Joemi reside no Cedral de Baixo e Souza na região conhecida como Morraria.

“Temos que parar com essa hipocrisia de que para governar Livramento os candidatos tem que morar na cidade. Isso não interfere em nada na gestão do município. Se pensarmos por outra ótica, pode até facilitar, pois é na zona rural que se encontra a maior parte da nossa população. Cerca de 70% dela (população) vive lá e necessita de igual ou talvez mais dos serviços públicos”, rebateu Assunção.