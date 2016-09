Celson ameaça recuar de reeleição se PV confirmar apoio a Saggin

Assessoria Para Celson, houve total desrespeito com os filiados da agremiação em Barra do Garças

O vereador Celson Sousa poderá desistir de concorrer à reeleição ao terceiro mandato se o PV for mantido na coligação "Barra do Garças Muito Mais" e apoiar a candidatura do advogado Sandro Saggin (DEM) a prefeitura de Barra do Garças. Além dele, candidatos a vereador também poderão seguir o mesmo caminho e não participar das eleições.

O parlamentar discorda da forma como a direção estadual agiu ao destituir o diretório municipal, anular a convenção realizada no dia 23 de julho com adesão a coligação "Wilmar Peres de Farias", do prefeito Roberto Farias (PMDB) e levar a agremiação a apoiar a candidatura de Saggin. Segundo ele, houve um total desrespeito com os filiados em Barra do Garças.

"Já recorremos e se por acaso a Justiça manter a decisão, não concorrerei á reeleição. Realizamos uma convenção com declaração de apoio ao prefeito Roberto Farias e não vamos recuar. Tenho palavra e não volto atrás. É por esse tipo de política rasteira, irresponsável e antidemocrática, é que a classe política está desacreditada. Um ato que mostra um total desrespeito com os filiados de Barra do Garças", disse Celson.

Uma decisão do juiz eleitoral Wagner Plaza Machado Júnior, da 47ª Zona, em petição protocolada pela nova comissão provisória do PV em Barra do Garças, anulou a convenção e tornou válido o ato convencional realizado em 3 de agosto desse ano que levou o partido a se coligar com a coligação "Barra do Garças Muito Mais".

Outros candidatos vereador também ameaçam não pleitear a eleições pela imposição do diretório estadual. Um mandado de segurança foi impetrado no TRE/MT para reverter a decisão de primeira instância.