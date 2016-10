Cidade elege Parafuzo e Comprador de Bezerros para atuar no Legislativo

Reprodução Voninho Comprador de Bezerros foi eleito pelo PR usando o apelido

A cidade de Vila Rica (1.248 km de Cuiabá), terá uma Câmara de Vereadores renovada a partir de 1º de janeiro de 2017. Até aí, tudo bem, faz parte do processo eleitoral a escolha de novos representantes para o Parlamento. Agora, o que chama à atenção são os apelidos de determinados vereadores eleitos.

Entre os que vão assumir, estão o vereador Parafuzo (se escreve com z mesmo), eleito pelo PTB; Voninho Comprador de Bezerros (PR), Marlene do Foto Alves (PSC); Zezinho da Agricultura (PDT), Cidinha da Pastoral (PMDB), Divino do Hermínio (PMDB) e Soadelar Pizzato (PSDB), este último, já com o nome próprio.

A relação poderia ser maior não fosse o insucesso de alguns, como os candidatos Tiririca (DEM), Tonhão (PSDB) e Neto da Carajás Financeira (PR), Manoel "Domador" (PSD), Irmã Socorro (PV), Geraldo do Ponto G (PV), Clebinho da Milão (PSDB), Bailão (PV) e Carequinha (PSC), que não conseguiram se eleger.

A Câmara de Vila Rica é composta por nove vereadores e, além dos parlamentares, foi eleito prefeito o pecuarista Abmael Borges da Silveira (PR), com 4.492 votos (49,21%). O prefeito Luciano Alencar (PSB, candidato à reeleição, ficou na terceira colocação com 2.226 votos, 24,38% dos votos válidos.