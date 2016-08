Cinco candidatos a prefeito já foram deferidos pelo TRE; Serys na espera

Mário Okamura Wilson, Emanuel, Julier, Serys, Procurador Mauro e Renato vão se enfrentar na disputa em Cuiabá

Cincos dos seis candidatos a prefeito de Cuiabá já tiveram os pedidos de registro de candidatura deferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). De acordo com a publicação disponibilizada no Mural Eletrônico, foram preenchidas todas as condições legais que habilitam ao pleito.

Foram deferidos os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB), Wilson Santos (PSDB), Julier Sebastião (PDT), Procurador Mauro (PSOL) e Renato Santtana (Rede). A decisão também contempla os respectivos vices.

Somente a candidata Serys Slhessarenko (PRB) e o vice Fabian Martinelli (PRB) ainda não tiveram os registros deferidos pelo TRE. O julgamento deve ocorrer ainda nesta semana. Todas as solicitações foram relatadas pelo juiz-membro Gonçalo Barros.

Os candidatos deferidos comprovaram cumprimento dos critérios de elegibilidade delimitados pela Resolução 23.455, de 15 de dezembro de 2015, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre eles, estão a necessidade de nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 21 anos para prefeito e 18 anos para vereador, bem como alfabetização.