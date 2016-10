Coligação de Beto elege 12 dos 15 vereadores; novato é o mais votado

Mário Okamura A nova composição da Câmara de Barra do Garças não vai alterar a bancada de sustentação de Beto

A coligação "Wilmar Peres de Farias", do prefeito reeleito Beto Farias (PMDB), elegeu 12 das 15 cadeiras na Câmara de Barra do Garças. A surpresa foi a votação do ambientalista Francisco Cândido da Silva, o Garrincha dos Animais (PV), eleito com 1.372 votos, além do fortalecimento do PRB, que não possuía representatividade e elegeu três vereadores.

Hoje (2) o pleito determinou também uma renovação de 60% com a eleição de nove parlamentares. Dos 12 vereadores que concorreram à reeleição, apenas seis vão retornar à Câmara, em 2017. Foram reeleitos Paulo Raye, Miguel Moreira da Silva, o Miguelão, e Geralmino Neto, o Dr. Neto (todos do PSB), Valdei Leite, o Pebinha, e João Rodrigues de Souza, o Dr. Joãozinho (ambos do PDT), e Júlio César (PSDB).

O PRB, até então sem representação, surpreendeu com a eleição de três vereadores e passará a ter a maior bancada, superando partidos tradicionais como o PMDB do prefeito e o PSB, do presidente da Câmara, Miguelão, que tinha três cadeiras no Parlamento e reduziu para duas.

A nova composição da Câmara não vai alterar a bancada de sustentação de Beto. Nesse primeiro mandato, o peemedebista contou com o apoio de 12 dos 15 vereadores e nas eleições reduziu para apenas dois opositores. Terá três vereadores de oposição, sendo o primo Júlio César (PSDB), reeleito, e os novatos Cléber Fabiano e Sivirino Sousa, o Professor Sivirino.

Embora já no segundo mandato, a votação do vereador reeleito Celson Sousa, com apenas 224 votos, foi considerada surpreendente e o levará ao terceiro mandato. Ele foi favorecido pela expressiva votação do colega de partido, Garrincha dos Animais.