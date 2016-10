Coligação que deu 2º mandato a Lucimar tem maioria na Câmara

Gilberto Leite/Rdnews Diantedo número de vereadores da base, Lucimar não terá dificuldade de governar VG no próximo ano

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), reeleita com 76% dos votos válidos terá a maioria na Câmara de Vereadores. Dos 21 eleitos, 12 fazem parte da coligação “Pra Avançar e Melhorar” (PP, PTB, PMDB, PR, PPS, DEM, PRTB, PHS, PSB, PRP, PSD, PCdoB e PTN). O partido da democrata também é o que terá mais representatividade no Parlamento, com cinco representantes.

A coligação “Mudança com Segurança”, do segundo colocado nas eleições municipais, em Várzea Grande, Pery Taborelli (PSC), principal adversário de Lucimar, só conseguiu eleger um vereador, João Madureira, do mesmo partido do ex-deputado. No entanto, Madureira sempre foi aliado da prefeita democrata. As outras siglas que apoiavam Pery (PMB/PDT/PEN) não terão nenhum representante na Câmara de Vereadores.

O número de 12 aliados da prefeita reeleita pode aumentar para 15, já que a tendência é de que Madureira (PSC), Ferrinho (PT do B) e Gordo Goiano apoiem Lucimar na Câmara.

O terceiro colocado na eleição, Alan Rener, o Alan da Top Gás (PV), terá oito candidatos de sua coligação “Várzea Grande para Todos” no parlamento municipal. Os partidos PSDB, PTC, PV, PT do B e PRB, por exemplo, conseguiram eleger seus candidatos.

Mesmo que o PSDB apareça na lista de oposição durante a corrida eleitoral, o governador tucano Pedro Taques não escondia o apoio à família Campos. O empresário Willian Cardoso (PSDB), que era candidato a prefeito do município, chegou a dar declarações sobre “esse abandono” do governo. Willian resistiu até o último minuto, mas acabou renunciando ao posto de candidato. E quem saiu candidato pela coligação foi o Alan.

William desiste de pleito; recuo teria sido por exigência do governador

Diante desse quadro, Lucimar não terá dificuldades de governar Várzea Grande a partir do próximo ano. Diferente dos últimos meses, quando, vereadores oposicionistas, a exemplo de Fábio Saad (PTC), denunciaram irregularidades em sua gestão. “Vou procurar os 21 vereadores para buscar o melhor para cidade. O papel da oposição é fiscalizar, mas também é contribuir com a cidade”, comenta a prefeita reeleita Lucimar Campos.