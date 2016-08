Coligação requer impugnação do registro de candidatura de Dorner

Mário Okamura Coligação de Rosana questiona registro

A coligação Amor Por Sinop, encabeçada por Rosana Martinelli (PR), ingressou com uma ação de impugnação contra o registro de candidatura do empresário Roberto Dorner (PSD), que disputa o comando da prefeitura.

Na ação, a coordenação jurídica da candidata considerou que o adversário não se afastou de três de suas empresas de TV, que teriam contratos com as prefeituras de Cuiabá, Rondonópolis, Nortelândia e Sinop, além do governo.

“Pois bem, no presente, em que pese ter sido apresentado documento na tentativa de provar o afastamento do candidato/impugnado, fato é que, o impugnado não se desincompatibilizou de fato. Diz-se isso, posto que, mesmo passados mais de 02 (dois) meses, o impugnado ainda consta como sócio administrador da Sistema W Kurten De Comunicação SC LTDA, da Televisão Rondon Ltda.”.

O período previsto para o afastamento é de quatro meses antes das eleições. Diante disso, os advogados apontaram ainda o fato de que no site de uma das empresas Dorner é citado como único administrador e questionaram a validade do documento apresentado à Justiça Eleitoral para comprovar seu afastamento.

“Das duas uma, ou as empresas do impugnado são desorganizadas e estão inativas, visto que se dão ao luxo de passar mais de 60 (sessenta) dias sem que haja um sócio administrador atuante, ou, o que parece mais provável, o impugnado não se desincompatibilizou, e utilizou-se de expediente nefasto, isto é, de protocolo com data retroativa, sem qualquer validade no mundo jurídico”.

Além da impugnação do registro de candidatura, os advogados solicitaram a quebra do sigilo bancário do empresário e notificação aos órgãos públicos que mantém contrato com as empresas do social-democrata para informar se foi feito algum pagamento em 2016.

A ação tramita na 32ª Zona Eleitoral. Nessa quarta (24), o juiz mandou intimar o candidato para que apresente comprovante de escolaridade (certificado, diploma, CNH etc.) válido e apresente fotografia.

Decisão na véspera

O empresário decidiu encarar a disputa eleitoral às vésperas da convenção partidária após recuo do seu atual vice, o vereador Fernando Assunção (PSDB).

Situação semelhante aconteceu em Cuiabá, quando o atual prefeito Mauro Mendes (PSB) desistiu da reeleição e o empresário Dorileo Leal (PSDB) foi cotado para a disputa na capital, mas recuou.

Diferente do que ocorreu em Sinop, na capital Dorileo descartou a possibilidade de candidatura após a avaliação de vários juristas de que estaria inelegível por causa do vínculo com suas as empresas de Comunicação.

O advogado especialista em direito eleitoral, José Rosa, afirmou, na época, que o pretenso candidato a encabeçar chapa de prefeito de Cuiabá era inelegível por não ter se descompatibilizado do Grupo Gazeta de Comunicação, no qual é um dos donos, no período correto.

Disputa

Dorner encabeça a coligação Sinop Pode Mais e segue para a disputa pelo grupo de oposição, com o vereador Fernando Assunção de candidato a vice. Pela situação, aparece Rosana e Dalton Martini (PP) corre por fora.