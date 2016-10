Com 3 reeleitos para 9ª legislatura, renovação na Câmara chega a 73%

Quatro legendas elegeram apenas um vereador: PSC, PMB, PSDB e PR

Dos seis vereadores que disputaram a reeleição na Câmara de Sorriso, três obtiveram êxito neste domingo (02). Além desses, outros oito irão compor a 9ª legislatura, alcançando uma renovação de 73%, totalizando 11 vereadores. Ao todo, concorreram 117 candidatos.

Entre os mais votados, está o atual presidente do Legislativo municipal, Fábio Gavasso (PSB) e o “novato”, Acácio (PSC). Ambos conquistaram o voto de 1583 eleitores, que corresponde a 4,42% dos votos válidos.

Também foram reeleitos, Claudio Oliveira (PR) e Dirceu Zanatta (PMDB). Dos novos, os sorrisenses elegeram mais um candidato do PMDB, Marlon Zanella (750 votos) e dois candidatos do PTB, Professora Silvana (1.387 votos) e Professora Marisa (1205 votos). Neste cenário, PMDB e PTB, formam as maiores bancadas na casa.

Os demais partidos tiveram apenas um vereador eleito, são eles: do PSC, Damiani da TV (1.385 votos); do PMB, Bruno Delgado (1.229 votos); do PSDB, Toco Baggio (786 votos); e do PRB, Prefeitinho com 612 votos. Sendo assim, o prefeito Ari Lafin terá a princípio, cinco vereadores na base aliada e seis oposicionistas.

Na última sexta (30), os vereadores que compõem a atual legislatura votaram contra o aumento dos subsídios dos vereadores para a legislatura 2017/2020. Os valores serão mantidos, de acordo com o projeto, e não deve haver reajuste nos próximos quatro anos. Atualmente, o subsídio de prefeito é de R$ 26,2 mil (sem descontos), do vice é de R$ 16,5 mil e de vereador é R$ 7,9 mil. Além disso, os vereadores recebem R$ 3,9 mil por mês de verba de gabinete.

O parlamento possui hoje 56 servidores entre comissionados e concursados. O duodécimo previsto para este ano é de R$ 9 milhões.