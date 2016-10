Com 39% e quase 24 mil votos, Sinop elege Rosana para comandar cidade

Rosana ingressou na política através do seu esposo, Osmar Martinelli, que foi vereador em 1992

Rosana Martinelli (PR) foi eleita na noite deste domingo (02) prefeita de Sinop com 39,05%. Atual vice-prefeita, a republicana disputou a eleição contra o empresário Roberto Dorner (PSD), com 33,9%, e Dalton Martini (PP) com 26,4%.

Dos 88.087 eleitores de Sinop, Rosana recebeu 23.981 votos, Dorner teve 20.593 e Dalton 16.057. Segundo a Justiça Eleitoral, foram registradas 21.404 abstenções, 3.204 votos brancos e nulos 2.662.

Histórico

Rosana ingressou na política através do seu esposo, Osmar Martinelli, que foi vereador no município em 1992. A primeira experiência política da republicana foi há 10 anos como secretária de Indústria e Comércio.

Após se afastar da política temporariamente, dedicou-se ao trabalho nas entidades e em 2011 recebeu convite para reestruturar o PSB no município e ter a possibilidade de disputar a sua primeira eleição, como candidata à vice-prefeita no ano seguinte. Cenário que se concretizou e foi eleita juntamente com o prefeito Juarez Costa (PMDB) em 2012, com 61,12% dos votos.

Nestes quatro anos, assumiu o comando da Prefeitura de Sinop em cinco oportunidades, tendo a possibilidade de conhecer de perto a gestão pública. Também foi à Brasília algumas vezes para buscar recursos para a cidade nos Ministérios e junto à Bancada Federal.

Natural de Palotina (PR), Rosana é filha de Valentim Dallastra e Domicilde Gasperin Dallastra e mudou para Sinop com a família no ano de 1973, um ano antes da fundação da cidade, após o pai que era agricultor, ser incentivado a migrar para Mato Grosso em função das oportunidades que estavam surgindo na região Norte, principalmente na área rural.