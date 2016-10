Com 4 vereadores eleitos, o PMDB conquista a maior bancada e prefeito

Mário Okamura Sigla tucana possui 2ª maior bancada, com três eleitos para próxima legislatura

Em Alta Floresta, o PMDB além de emplacar o novo prefeito do município, Asiel Bezerra, agora detém a maior bancada da Câmara com quatro representantes. Na eleição deste domingo (2), os peemedebistas José Eloi Crestani e Emerson Machado foram reeleitos. Além desses, os colegas de partido Cidão Boa Nova e Luiz Carlos passam a ocupar mais duas vagas no Legislativo.

O Parlamento que hoje possui 11 vagas aprovou no último ano a criação de duas cadeiras. Por conta disso, hoje foram eleitos 13 vereadores no total. O mais bem votado foi Tuti (PSDB), com 4,6 % dos votos válidos, o que é números representa pouco mais de 1,2 mil. Por coincidência, a sigla tucana possui a segunda maior bancada com a entrada de Cida Sicuto (2,3%) e Demilson Brilho Jóias (2,1%) no Legislativo.

Os demais partido emplacaram apenas um representante cada. Deste modo, foram eleitos Dr. Charles (PSD), com a segunda melhor votação, 4,5%; Dira Pires (PPS), com 4,4%; Mequiel Zacarias Ferreira (PT), com 4,3%; Mendonça (PSC) e Elisa Gomes (PDT), ambos com 2,7%; e Marcos Menin (DEM), com 2,3% dos votos.

Neste pleito, foram 94 candidatos a vereador. Os eleitos terão direito a salário de R$ 4,9 mil, além da verba indenizatória de R$ 5,5 mil por mês. O duodécimo da Câmara este ano foi de R$ 4,2 milhões.

Todos os vereadores do atual mandato buscaram a reeleição. Contudo, Rogério Colicchio dos Santos (PT), Reinaldo de Souza, o Lau (PSD), Paulo Cézar Chardulo, o Jiló (PDT) e Bernardo Patrício dos Santos (Solidariedade) não obtiveram sucesso na empreitada.

