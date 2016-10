Com 77 anos, Arnóbio de Andrade é o prefeito eleito mais velho de MT

Só Notícias Pecuarista começou na política aos 23 anos, em Minas Gereais, como vereador; seu partido era UDN

Com 77 anos completos, o pecuarista Arnóbio de Andrade (PSD), é o mais velho dos 141 prefeitos eleitos e reeleitos que tomam posse em 1º de janeiro de 2017. Ele nasceu em 1939, no dia 11 de abril. Arnóbio foi reeleito prefeito de Marcelândia com 53,31% (3.670 votos).

O pecuarista começou na política ainda muito jovem, aos 23 anos, quando foi eleito vereador por Governador Valadares, em Minas Gerais, pelo partido UDN (União Democrática Nacional (UDN). O UDN, que não existe mais, era contra orientações conservadoras.

O município de Alpercata, também em Minas, era distrito, mas foi emancipado e em 1963, o pecuarista, foi o primeiro prefeito eleito da cidade. Nos anos de 1970, ele se elegeu novamente prefeito de Alpercata.

Em 1982, Arnóbio, foi candidato a deputado federal por Mato Grosso, pelo PMDB, chegou a ter 10.908 votos, mas acabou ficando apenas como suplente de Dante de Oliveira. Ele assumiu pela primeira vez a prefeitura de Marcelândia em 2012. E agora foi reeleito prefeito da cidade. “Vou continuar fazendo o meu melhor por Marcelândia e preocupado com o desenvolvimento da cidade”, comenta Arnóbio ao #Rdnews. Arnóbio é casado há 47 anos com a mesma mulher, Marley. Ele têm dois filhos e cinco netos.

Já o técnico em agronomia e agrimensura, Raimundo Nonato (PSB), prefeito eleito de Barra do Bugres também está na lista dos gestores mais velhos. Ele nasceu em 7 de novembro de 1939. Vai completar 77 anos. Raimundo conseguiu angariar 7.954 votos, o que equivale a 47,29%. Ele venceu com folga, uma vez que o segundo colocado Ezequiel Tur (PDT), registrou 4.402 votos, o que representa 26,17%.

Raimundo já foi por duas vezes prefeito de Barra do Bugres. Em 1976, ele assumiu a prefeitura pela primeira vez. O segundo mandato foi em 1988. E vai assumir o comando do município no ano que vem.

“Sempre trabalhei na política, fiquei fora por um tempo porque estava desacreditado. Por algum tempo, ajudei alguns vereadores e deputados. E agora volto para cuidar do que já fiz e fazer muito mais”, disse o candidato eleito.

Vereador

A Câmara de vereadores de Araputanga terá também um representante entre os mais velhos no parlamento. Trata-se do pecuarista natural de Jardinópolis, Shiguemitu Sato, de 78 anos. Ele conseguiu ser eleito com 304 votos.