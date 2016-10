Com ampla vantagem de 72%, Beto é reeleito prefeito de Barra do Garças

Assessoria Roberto Farias em campanha pela reeleição

Roberto Farias (PMDB) foi reeleito prefeito de Barra do Garças, neste domingo (7). Com 100% das urnas apuradas, ele teve 20.275 votos, o que corresponde a 72,3%. O candidato do DEM, Sandro Saggin, ficou na segunda colocação, com 5.564 votos, o que equivale a 19,9% do total. Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko (PT), ficou na terceira colocação com 2.187, ou 7,8% dos votos.

O peemedebista, de 48 anos, vai para o segundo mandato, igualando ao pai, Wilmar Peres de Farias (já falecido), que foi prefeito de Barra do Garças por duas vezes, nas décadas de 70/80 e 90. Roberto se reelegeu com o respaldo com mais de 70% do eleitorado, bem superior ao da primeira eleição, quando teve 43% dos votos.

Empresário do ramo hoteleiro e agropecuarista, o prefeito continuará administrando a cidade de 58 mil habitantes com um orçamento de R$ 170 milhões previstos para o ano que vem. Beto Farias, como é conhecido, liderou todas as intenções de votos desde o início da campanha e esperava uma larga vantagem em relação aos seu adversários, o que se concretizou.

"Esse resultado é fruto de um trabalho que iniciamos em 2013 e que hoje é coroado de êxito com esse resultado expressivo. Isso mostra que a população apoiou a nossa gestão. Agradeço a todos e quero dizer que continuarei sendo o prefeito de todos os barra-garcenses, independente de quem votou ou não em mim. Essa votação aumenta a nossa responsabilidade", disse o prefeito reeleito.

O total de votos válidos, assim, foi de 28.026. Já os inválidos somam 1.322 brancos e 2.425 nulos, além de 10.175 abstenções, que corresponde a 24,26%.