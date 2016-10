Com candidatos indeferidos, cidade fica sem vencedor para ser prefeito

. Odoni Coelho e esposa Inês, vencedora a prefeita de Torixoréu, mas indeferida

A eleição em Torixoréu será decidida na Justiça já que os dois candidatos da cidade estão com os votos congelados. A mais votada para ocupar o cargo de prefeita foi Inês Coelho (PP), seguida de Sílvio Figueiredo (PSDB), que terão os recursos contra impugnação da candidatura avaliados. Caso nenhum deles consiga reverter a decisão, serão realizadas novas eleições.

Inês Coelho, esposa do prefeito cassado Odoni Coelho (PSB), teve o registro indeferido em primeira instância porque o marido teria que se afastar do cargo de prefeito seis meses antes para permitir que ela reunisse condições para concorrer às eleições, conforme determina a legislação eleitoral. No entanto, o prefeito não exercia o mandato por imposição de afastamento determinado pela Justiça Eleitoral. "Nesse caso não tinha como eu me afastar, porque já estava afastado", alega o prefeito.

Sílvio está com o registro deferido e o problema está no de sua vice Mariana Parreira (PSDB). Ela não teria se desincompatibilizado do Conselho Municipal de Saúde. A tucana num primeiro momento alegou que era apenas suplente, mas argumento não foi acatado pelo juiz. Depois, encaminhou documento provando a desincompatibilização e conseguiu aval do magistrado para disputar.

A coligação adversário, entretanto, recorreu da decisão no TRE, onde apresentou ata que provaria que ela continuava no posto. O tribunal acatou e manteve o indeferimento. Agora, a vice recorre ainda no TRE sob argumento de não ter tido direito a defesa e aguarda o julgamento.

Apurado 100% das urnas em Torixoréu, Inês teve 1.520 votos contra 1.276 do candidato tucano, contudo, os votos não foram computados para efeito de eleição majoritária. "Acredito que vamos reverter essa situação em Cuiabá e garantir a vitória da Inês. Afinal, ela teve 244 votos de frente, o que a torna prefeita eleita de fato", disse o ex-prefeito Odoni, que era o candidato do grupo, mas renunciou e lançou a esposa.