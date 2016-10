Com Emanuel em Cuiabá, PMDB se torna maior força política do Estado; PSDB é a 2ª - veja levantamento

Mário Okamura/Rdnews/Arte Levantamento acima do quadro de prefeitos, partidos e potencial eleitoral dos municípios a partir de 2016

Com a vitória de Emanuel Pinheiro em Cuiabá, maior colégio estadual, o PMDB se torna, a partir de janeiro, a maior força política do Estado, considerando o peso eleitoral dos municípios. O partido vai comandar 15 cidades que, juntas, somam 636,3 mil eleitores, 28% do eleitorado de Mato Grosso. Além da capital, o PMDB continua à frente de cidades pólos, como Barra do Garças (Araguaia), com Beto Farias; Tangará da Serra (Médio-Norte), com Fábio Junqueira; e Alta Floresta (Nortão), sob Asiel Bezerra.

O PSDB do governador Pedro Taques, embora com 40 gestores, comandará municípios que registram juntos 392,1 mil eleitores, o que representa 17,2%. Entre os prefeitos tucanos estão Francis Maris, de Cáceres; Ari Lafin, em Sorriso; e Thelma de Oliveira, em Chapada dos Guimarães.

Em terceiro e praticamente empatado com o PSD na correlação de forças políticas está o DEM, com 8 prefeitos, com destaque para Lucimar Campos, em Várzea Grande. Os democratas administração municípios com 236,5 mil eleitores (10,4%), mesmo universo do PSD do vice-governador Carlos Fávaro, com 24 prefeitos, entre eles Lucas do Rio Verde, com Flori Binotti; e Colíder, com Noboru Tomiyoski. O potencial eleitoral do PSD representa 10,3%.

O PR do senador Wellington Fagundes, com 10 prefeitos, e o PSB do prefeito cuiabano Mauro Mendes, com 15, vão conduzir municípios que representam 7% do eleitorado do Estado. Como venceu em Rondonópolis, terceiro entre os 141 municípios com mais eleitores, o Solidariedade do prefeito eleito Zé do Pátio fica entre sete partidos com maior representatividade. Cobre 6,9% do eleitorado do Estado.

Confira nos quadros levantamento completo e números de prefeitos por partido e eleitores.