Com Perillo e Cristovam, Wilson diz que vai desmoralizar pesquisa Ibope

Gilberto Leite Perillo declarou que campanha de Wilson é acompanhada com atenção por correligionários no país

A campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) ganhou reforço do governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) e do senador Cristovam Buarque (PPS-DF). Os dois participaram de caminhada com o tucano para fazer corpo-a-corpo com os eleitores na área central na tarde desta segunda (17).

Na próxima quinta (20), a campanha de Wilson deve receber reforço senador Aécio Neves (PSDB-MG). O presidente nacional do PSDB deve desembarcar em Cuiabá por volta das 18h e a agenda ainda está sendo definida. A assessoria tucana ainda aguarda confirmação da visita do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC) na próxima semana.

Perillo declarou que a campanha de Wilson é acompanhada com atenção pelos correligionários em todo país. Além disso, assegurou que o PSDB aposta na vitória na Capital mato-grossense.

“A vitória vai acontecer. O Wilson está virando, vai virar e vai ser de novo um grande prefeito. Essa vitória vai ser muito comemorada pelo PSDB no Brasil inteiro”, declarou Perillo que receberá o titulo de Cidadão Mato-Grossense, logo mais às noite, em solenidade na Assembleia.

Já Cristovam Buarque afirmou que o PPS acertou em apoiar Wilson para prefeito de Cuiabá. Ressaltou ainda que o tucano também é professor e demonstrou compromisso com a Educação quando administrou a Capital.

Gilberto Leite Senador Cristovam Buarque afirmou que o PPS acertou em apoiar Wilson para prefeito de Cuiabá

“A política se divide entre responsáveis e irresponsáveis. Bons gestores e maus gestores. E eu vejo no Wilson as qualidades que fazem valer a pena apoiá-lo”, lembrou Cristovam Buarque, que palestra hoje à noite, na Arena Pantanal, em evento promovido pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec).

Wilson comemorou o apoio de Perillo dizendo que a visita do governador de Goiás vai contribuir com a virada como nas eleições anteriores. “O governador Marconi, ele vem sempre em Cuiabá e eu estou atrás nas pesquisas, e ele é pé quente. Toda vez que ele vem, a gente vira”, disse. Sobre Cristovam Buarque, afirmou estar honrado com o incentivo recebido. “Sem dúvida, o senador Cristovam Buarque é o maior batalhador pela Educação neste país após Darcy Ribeiro”, completou.

Além disso, Wilson comentou a pesquisa Ibope divulgada na última sexta (14), na qual aparece 22 pontos percentuais atrás do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). “Sou especialista em desmoralizar institutos de pesquisa. Vamos provar que o Ibope errou feio no primeiro turno e vai errar no segundo. Nos vamos ganhar a eleição”.

Galeria: Wilson caminhada no Centro Histórico

Segundo Wilson, a campanha deve colocar em prática um conjunto de ações para garantir a vitória em 30 de outubro. “Vamos intensificar a presença na rua, o corpo-a-corpo, se sair bem nos debates e nos programas de TV e rádio e deixar clara a nossa proposta para a cidade. Sou o candidato mais experiente, que tem a melhor proposta, tem os melhores parceiros, maduro”, concluiu.