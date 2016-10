Com renovação de 52%, Câmara terá Solidariedade com a maior bancada

Reprodução Thiago Silva foi vereador com maior percentual, reeleito com 3 % dos votos válidos, de 3,2 mil eleitores

Dos 17 vereadores que buscavam a reeleição em Rondonópolis, 10 obtiveram êxito nas urnas, neste domingo (2). Além desses, 11 novos nomes irão compor o Legislativo rondonopolitano, gerando uma renovação de 52%. Ao todo, foram 288 candidatos na eleição deste ano. O vereador com o maior percentual de votos foi Thiago Silva (PMDB), reeleito com exatos 3% dos votos válidos, o que em números equivale a pouco mais de 3,2 mil eleitores.

Neste cenário, o PMDB conseguiu eleger mais dois vereadores, Claudio da Farmácia e Adonias Fernandes, ambos também reeleitos com 1,5% e 1,4% dos votos respectivamente. Contudo, o partido com a maior bancada é o Solidariedade, sigla do deputado estadual Zé do Pátio, eleito hoje com 36,2% dos votos (39,3 mil). Os parlamentares que comporão a base do novo chefe do Executivo são Batista (2,2%), Juary Miranda (1,7%), Vilmar Pimentel (1,2) e Orestes Miraglia (1%).

Também com três vereadores eleitos aparece o PSDB, que será representado no Legislativo por Rodrigo da Zaeli (reeleito com 1,5%), Subtenente Guinancio (1,4%) e Jailton do Pesque Pague (reeleito com 1,3%).

O PSL emplacou dois nomes, João Mototaxi (1,2%) e Beto do Amendoim (1,1%), assim como o PPS com os reeleitos Thiago Muniz (1,6%) e Fabio Cardozo (1,5%). Os demais eleitos são Professor Sidnei (PDT) (0,8%), Roni Magnani (PP) (2,4%), Dr. Helio (PSD) (reeleito com 1,4%), Bilu do Depósito de Areia (PRTB) (0,9%) e Professor Silvio Negri (PC do B) (0,9%).

Bastidores

Lourisvaldo Manoel de Oliveira, o Fulô (PMDB) era um forte candidato à reeleição. Atual presidente da Câmara, ele é ligado ao grupo deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) e pleiteava o sétimo mandato. Neste grupo aparece ainda o nome do reeleito Adonias Fernandes.

Thiago Muniz, reeleito com mais de 1,7 mil votos, é sobrinho do atual prefeito Percival Muniz (PPS), derrotado nas urnas neste domingo.

O PR, que já teve a maior bancada no Legislativo por muito tempo, hoje amarga dias difíceis sem nenhum representante. Dr. Hélio, que segue para o segundo mandato pelo PSD já integrou o partido republicano.

Hoje, cada vereador rondonopolitano recebe salário de R$ 10 mil e tem direito a mais R$ 10 mil de verba indenizatória. O duodécimo da Câmara deste ano foi de R$ 20,4 milhões.

