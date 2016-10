Com diferença de 6 pontos, Emanuel e Wilson vão se enfrentar no 2º turno

Arquivo Rdnews Deputados Emanuel Pinheiro e Wilson Santos disputam o Alencastro no 2º turno

Os eleitores cuiabanos colocaram Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) para se enfrentar no segundo turno. Com 99,91% dos votos apurado, o peemedebista obteve 34,17% da preferência do eleitorado enquanto o tucano fez 28,40%. Os percentuais representam 97.965 e 81.469 votos, respectivamente.

Emanuel representa o grupo político derrotado nas eleições para o Governo do Estado em 2014, cujo principal expoente era ex-governador Silval Barbosa (PMDB), hoje preso por envolvimento em supostos esquemas de corrupção. Já Wilson já foi prefeito de Cuiabá e por isso acumula a maior rejeição entre os eleitores, além disso, tem apoio do governador Pedro Taques (PSDB) e da aliança de partidos que atualmente comanda o Executivo de Mato Grosso.

Emanuel e Wilson Santos superaram quatro adversários para chegar ao segundo turno. O terceiro colocado Procurador Mauro (Psol) obteve 71.275 votos, o que representa 28,84%, contra 8,11% de Julier Sebastião (PDT) ou 23.277 votos. Já Serys Slhessarenko (PRB) fez 3,22% com 9.231 votos e o último da lista, Renato Santtana (Rede), 3.640 votos, equivalente a 1,27%.

Deputados estaduais, Emanuel e Wilson têm perfis parecidos. Ambos são considerados grandes oradores e entraram na disputa de última hora.

Faltando uma semana para o início da campanha, Emanuel foi anunciado como substituto do deputado federal Valtenir Pereira (PMDB) na corrida eleitoral. Já Wilson entrou na disputa na véspera das convenções partidárias quando o prefeito Mauro Mendes (PSB) decidiu não disputar a reeleição.

Apesar da aliança entre PSDB e PSB, Mauro não se engajou na campanha de Wilson com que disputou eleições acirradas em 2004 e 2008. O socialista também não se aproximou de Emanuel, que foi seu coordenador em 2012.

Apesar de terem superado quatro adversários, tanto Emanuel quanto Wilson acumulam desgastes. O candidato do PMDB foi muito criticado na campanha por receber aposentadoria especial de R$ 25,3 mil, através do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) desde os 32 anos ao mesmo tempo em que Wilson enfrentou a resistência dos servidores públicos do Estado por defender o Executivo quando não pagou a integralidade da Revisão Geral Anual (RGA) das categorias.

Será a quarta vez consecutiva que os cuiabanos escolherão o prefeito em segundo turno. A disputa foi decidida desta forma em 2012, 2008 e 2004.