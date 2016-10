Com vitória expressiva, Lucimar é reeleita com 74 mil votos em VG

Felipe Carvalho Prefeita Lucimar Campos vence na reeleição e comandará VG por mais 4 anos

A candidata pela coligação “Pra Avançar e Melhorar” (PP, PTB, PMDB, PR, PPS, DEM, PRTB, PHS, PSB, PRP, PSD, PCdoB e PTN), prefeita Lucimar Campos (DEM), é reeleita com 76,16% dos votos, equivalentes a 95.634 eleitores.

A democrata obteve 74.972 votos sobre o segundo colocado Pery Taborelli (PSC), que obteve 16,46%, ou seja, 20.662 votos. Em terceiro lugar ficou Alan da Top Gás (PV) que teve a preferência de 6,79% dos votos válidos, correspondente a 8.523 votos. Milton Dantos, o Miltão (Psol), tem 0,59%, equivalente a 747 votos.

O segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso, com 182.979 eleitores, perdendo apenas para Cuiabá, mais de 37 mil várzea-grandenses se abstiveram. Com isso, 145.080 compareceram às urnas neste domingo (2). Os votos nulos e brancos representam, respectivamente, 12,8 mil votos e 6,6 mil sufrágios.

Segunda colocada na eleição de 2012, Lucimar assumiu a prefeitura em maio de 2015, quando o então prefeito Walace Guimarães (PMDB) foi cassado por caixa 2. Sofreu desgaste durante o mandato, principalmente com os vereadores. Os parlamentares chegaram a votar pelo afastamento da democrata, no entanto, sem sucesso.

2012

Na última eleição, Walace foi eleito com 35,14% dos votos, o que representou 47.338 votos. Lucimar, reeleita agora, ficou com 44.286 votos, representando 32,87% do eleitorado.