Condenado em 2007 no PR, vereador concorre a Prefeitura de Guarantã

Arquivo Érico Stevan sofre condenação em processo criminal por estelionato que tramitou no Paraná

O vereador e ex-vice-prefeito de Guarantã do Norte (a 711 km de Cuiabá), Érico Stevan (PRB), que disputa a chefia do Executivo nas eleições deste ano, sofreu condenação em processo criminal por estelionato que tramitou na Comarca de Paraíso do Norte (PR) e, em 2007, foi confirmada por unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

O político foi condenado a um ano e três meses de reclusão em regime inicial aberto.

À época, a defesa pleiteou a absolvição do hoje candidato a prefeito de Guarantã do Norte. Entretanto, a sentença foi desfavorável. “Não obstante o apelante tenha negado a autoria do delito, alegando que não cometeu estelionato, o exame de provas realizadas autoriza a conclusão segura de que Érico Stevan foi autor do crime”.

Conforme a ação criminal, Érico teria comprado chinelos artesanais de Ailton Aparecido Monteiro ainda em 2003. O pagamento teria sido efetuado com cheques furtados do primo Anderson Fernando dos Santos.

Apesar da condenação, Érico não foi considerado ficha-suja, porque a lei não retroage para punir. Com isso, foi vice-prefeito em Guarantã do Norte e posteriormente, elegeu-se vereador. Agora, entrou na disputa pelo comando do Executivo municipal.

Em 2010, o atual candidato a prefeito, que militava no PT, apresentou na Câmara suposta certidão negativa da Comarca de Paraíso do Norte, onde nada consta contra sua pessoa e negou veemente que tivesse sido processado. Ocorre que em certidão positiva para fins criminais, emitida pela Justiça do Paraná, consta a referida condenação por estelionato.

Imbróglio

Apesar de condenado pela Justiça do Paraná, um imbróglio jurídico envolve o cumprimento da pena. Por isso, o procurador de Justiça do Paraná, Luiz Carlos da Silveira Mafra, questiona a situação. Segundo o parecer de Mafra, o não cumprimento da pena “afronta o princípio da hierarquia das decisões judiciais, e se constitui em autêntica e inaceitável colaboração à impunidade de réu condenado”.

Outro lado

O tentou contato com Érico Stevan, mas o candidato a prefeito não atendeu nem retornou até a publicação desta matéria.

Candidatos

Além de Érico, outros três disputam a Prefeitura de Guarantã do Norte. A lista inclui Laurinho (PR), Marcelão (PSD) e Nabson Nattan (PDT).