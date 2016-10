Coordenação de Emanuel recua e ato político será simultâneo ao de Wilson

Gilberto Leite/Rdnews Decisão de cancelar ato foi do ex-senador Osvaldo Sobrinho, coordenador da campanha de Emanuel

A coordenação da campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), depois de anunciar o cancelamento da inauguração do Espaço Cultural 15, na Praça da Mandioca, a partir das 20h40 desta sexta (21), recuou e manteve o ato político. O ex-senador Osvaldo Sobrinho, coordenador-geral, disse que não há risco de confronto com a militância do adversário Wilson Santos (PSDB).

Wilson vai inaugurar a Casa da Juventude 45, na Praça da Mandioca, em evento previsto para 21h. O ato político contará com a presença do governador Pedro Taques (PSDB), secretários de Estado e secretários municipais da Capital.

"Nosso espaço está a 300 metros dos adversários. Os militantes não devem se encontrar. Além disso, nós do 15 somos da paz", declarou Osvaldo Sobrinho em entrevista ao .

Já o secretário estadual de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Suelme Evangelista (PSB), que se licenciou do cargo para atuar na coordenação de Wilson, afirma que o ato do tucano também está mantido para logo mais à noite. “Nós marcamos o ato primeiro. A inauguração da Casa da Juventude 45 era para ter acontecido na semana passada, mas foi adiada por causa da chuvarada que caiu no horário”, lembrou.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) não recebeu nenhum pedido para reforçar o policiamento no local. A situação estava sendo monitorada pelo Setor de Inteligência que já buscou orientação junto à Justiça Eleitoral.

