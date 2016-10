Cunhada de Emanuel chora, diz que procurou o MPE e nega corrupção

Reprodução de trecho de diálogo entre Wilson e Bárbara Pinheiro sobre sobre caso Caramuru

A gravação de aproximadamente 11 minutos, divulgada pela campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) na tarde desta segunda (24), revela conversa da empresária Bárbara Pinheiro, cunhada do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), com o tucano. No diálogo, ela pede que um suposto esquema de propina no valor de R$ 4 milhões, recebido da empresa Caramuru Alimentos, com sede em Goiás, em troca de incentivos fiscais, não fosse explorado na campanha eleitoral.

Segundo o próprio Wilson, o diálogo ocorreu há um mês, quando Bárbara e seu marido Marco Pólo Pinheiro, o Popó, foram até seu apartamento, por volta das 23h de um sábado, pedir para não serem envolvidos no caso porque temiam ser presos. O áudio, de qualidade sofrível, teria sido gravada por uma quarta pessoa, sem o conhecimento prévio dos interlocutores.

Em alguns trechos, Bárbara até admite temer a prisão. "Eu falei pro Popó, eu só não fui embora ainda porque eu não posso deixar a minha mãe aí. Mas eu quero ir embora.Eu não quero ser presa. Eu to com medo. Eu tô com medo, eu juro por Deus, eu to com muito medo”, afirmou.

Na conversa, Bárbara revelou que antes de conversar com Wilson, chegou a procurar um membro do Ministério Público Estadual (MPE) chamado Sérgio. Entretanto, teria sido aconselhada a retornar somente após o processo eleitoral.

“Eu já fui no MPE, eu já conversei e falaram para mim: espera passar a eleição. Eu fui assim, se eu fiz alguma coisa errada, tudo bem, vão me prender. Prende eu e prende todo mundo. Doutor Sérgio disse espera passar a eleição”, revelou Bárbara, que chorou diversas vezes durante o diálogo com Wilson.

Sobre o suposto esquema envolvendo incentivos fiscais, Bárbara diz saber que existia corrupção no Governo Silval Barbosa (PMDB). Nega, no entanto, qualquer participação em fraudes. “Mas, nós não participamos da festa, nós não demos um real para ninguém. Não corrompemos nenhum agente público”, completou.

No diálogo com Wilson, Bárbara ainda revela ter sido chantageada por jornalistas que já foram presos por envolvimento com extorsão e por um proprietário de veículo de comunicação em Cuiabá. Para pressioná-la, usaram o nome do chefe da Casa Civil Paulo Taques. “E agora, de um mês para cá, é só chantagem. Dizem que o Paulo Taques tá mandando. Que o Paulo Taques denunciou, que o governo vai fazer não sei o que”, pontua.

No final do áudio, Wilson aconselha Bárbara a procurar o MPE novamente. E o tucano usa isso como argumento para ter trazido o caso à tona na reta final da campanha. “Como ela não procurou o MPE, trouxe o caso ao conhecimento das autoridades para investigação. Demorei um mês porque estava reunindo elementos para fundamentar a denúncia”, concluiu.

Ouça, abaixo, a conversa entre Bárbara e Wilson: