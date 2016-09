Dalton repudia vídeo de Dorner e diz ser desespero; marqueteiro rebate

Gilberto Leite Dalton Martini (PP), candidato a prefeito de Sinop, durante entrevista ao RDTV

Na reta final da disputa eleitoral deste ano os ânimos ficaram acalorados entre os candidatos a prefeito de Sinop Dalton Martini (PP) e Roberto Dorner (PSD). Isso porque, em vídeo veiculado na televisão, o grupo do social-democrata insinua que ele e o progressista estão juntos.

“É um vídeo mentiroso, que engana o eleitor. Uma forma sórdida de fazer campanha que veemente repudiamos”, disparou Dalton, sobre o vídeo divulgado por Dorner.

No vídeo, Dorner afirma que ele e Dalton se aliaram contra a candidata da situação e diz aos eleitores do progressista para votarem 55. "Se você é Dalton vote Roberto Dorner 55".

Após a veiculação, Dalton recorreu à Justiça Eleitoral, que determinou a imediata retirada do material da propaganda de televisão, rádio e mídias sociais, sob pena de aplicação de multa de R$ 250 mil e do reconhecimento da prática de crime de desobediência.

A ação foi considerada por Dalton como um ato de desespero de Dorner diante do expressivo crescimento do progressista nas pesquisas de intenção de voto em Sinop.

“Não fazemos conchavos, pois somos pessoas honradas, sérias e de mãos limpas. Jamais nos uniríamos a esse tipo de gente que faz política de forma suja, pensando apenas no bem estar próprio e em defesa de interesses de poucos, esquecendo do povo”.

Durante o processo eleitoral, os dois candidatos mantinham as campanhas direcionadas a ataques à candidata do PR, Rosana Martinelli (PR), mas as estratégias mudaram após o progressista, que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas ter registrado considerável crescimento.

Outro lado

Por meio de nota, o marqueteiro da coligação de Dorner, Frederico Parma, afirmou que o material veiculado na propaganda eleitoral do empresário nada mais é que um exercício a democracia.

"De forma raivosa, Dalton insinua que estamos fazendo uma campanha baixa, suja e de interesses próprios por causa de um simples vídeo que, na verdade, fala da liberdade de escolha, fator primordial para a sustentação da democracia."