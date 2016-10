Debate entre candidatos é marcado por polêmicas e agressões verbais

. Candidatos de Cuiabá participaram de debate na Rádio Centro América hoje

O debate na Rádio Centro América realizado neste sábado (22) começou com a abordagem do tema mais polêmico da semana. O deputado estadual e candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), voltou a abordar a coação de servidores públicos por parte do ex-presidente da Metamat (Companhia Matogrossense de Mineração), Elias Santos, irmão do adversário, Wilson Santos (PSDB). Já o tucano rebateu lembrando que o Ex-governador Silval Barbosa, que pertence ao grupo de Emanuel, fez a mesma coisa com os servidores da Empaer, em 2010. O clima foi tenso durante as 2 horas de confronto de propostas.

"O ato (alvo da coação) esteve na sua agenda oficial e ocorreu. O senhor teve conhecimento antecipado dessa coação? Isso aconteceu só na Metamat? O senhor acha que o governador acertou ao demitir o seu irmão? O senhor acha que terá os votos dos servidores coagidos?", questiona o peemedebista.

Em resposta, Wilson ressalta que Taques agiu corretamente ao demitir o irmão do cargo, e frisou que ninguém está acima da lei. Ele relembrou,então, episódio ocorrido em 2010, na campanha à reeleição de Silval Barbosa (PMDB), em que servidores da Empaer tinham sido convocados para um evento político e que, na ocasião, teria supostamente ocorrido compra de votos. A denúncia de compra de votos foi arquivada pela Justiça Eleitoral.

Ainda no contexto de pressão, um ouvite da rádio, Daniel Soares, perguntou a Wilson sobre suas afirmações de ele é o melhor para Cuiabá por estar no grupo do governador Pedro Taques, dando a entender que o gestor estadual vai virar as costas para Cuiabá se o adversário ganhar. Wilson não respondeu a pergunta, apenas contou que sofreu com isso na sua gentão, quando era de grupo adversário ao então governador Blairo Maggi, e reforçou os benefícios que sua parceria com o governo pode trazer.

Outro assunto que foi insistentemente debatido foi a Revisão Geral Anual (RGA), os salários dos servidores públicos estaduais, cujo percentual concedido foi menor que a correção da inflação e de forma parcelada, e o escalonamento de salários. A questão foi levantada pelo candidato Emanuel Pinheiro, ao criticar os cortes feitos pela atual gestão. Wilson, então, comentou as medidas recentes anunciadas pelo presidente da República Michel Temer, do PMDB, mesmo partido do candidato, e lembrou que o próprio Emanuel disse em entrevista que se tiver problemas na Lei de Responsabilidade Fiscal, vai pagar a RGA até o teto.

. Candidatos ao responderem perguntas do cientista político Alfredo da Motta

Ao longo das 2 horas , Wilson chamou Emanuel Pinheiro de inexperiente e estagiário. "É preciso ter experiência para assumir a Prefeitura de Cuiabá. Não sabe e não se preparou para ser prefeito de Cuiabá. Cuiabá não vai ser laboratório para inexperientes", declarou. Wilson Santos foi prefeito de Cuiabá por 6 anos, já que não cumpriu um dos mandatos, um dos motivos de sua rejeição nas urnas.

Do outro lado, o peemedebista disse que tucano traz e lembra “desesperança” e o rebateu. "A experiência que o senhor teve na Prefeitura de Cuiabá eu não quero ter. Nós queremos sepultar esse passado, que abandonou Cuiabá", disse.

Direito de resposta

Emanuel voltou a acusar o adversário de mentir nas campanhas eleitorais, em 2004, quando inventou mentiras contra Alexandre César, que levou a ganhar a eleição e nunca foi provada a acusação, e em 2008, contra o prefeito Mauro Mendes, que tem como consequência a antipatia até hoje contra o tucano por parte da família do gestor. As afirmações resultaram no direito de resposta para Wilson Santos. "Houve uma agressão a mim e sempre é assim. Eu já comecei sendo agredido. O meu marqueteiro em 2004 e em 2008 foi o atual marqueteiro do senhor, sempre tratei as coisas com a verdade", disse, jogando a culpa dos casos no marqueteiro Antero Paes de Barros.

Outro direito de resposta foi concedido a Emanuel Pinheiro diante de uma crítica do outro candidato ao Fundo de Aposentadoria Parlamentar (FAP), por meio do qual o peemedebista recebe uma pensão referente à atuação como deputado. "Wilson Santos querer falar em decência? Dante de Oliveira recebeu o FAP e é indecente? Ele contribuiu para o FAP. Não é uma aposentadoria. É uma previdência", declarou.

Promessas

Até abril de 2019, quando Cuiabá completará 300 anos, o candidato Wilson Santos se comprometeu, caso seja eleito para o cargo, inaugurar o novo Pronto-Socorro de Cuiabá, entregar pelo menos uma das três avenidas previstas no programa de governo estadual, concluir pelo menos um bloco da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Cuiabá, entre outros projetos.

Já Emanuel Pinheiro se propôs, caso eleito, a entregar duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Jardim Leblon e no bairro Verdão; o novo Pronto-Socorro de Cuiabá e o novo hospital Materno Infantil. Também prometeu fazer uma nova licitação para a concessão do transporte coletivo.