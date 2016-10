Denunciados por compra de votos, candidatos desqualificam denúncias

Arquivo Rdnews Emanuel confirma contratação de 2,5 mil fiscais, mas nega compra de voto; Wilson conta que esteve em reunião no bairro São Gonçalo-Beira Rio, mas apenas por 20 minutos e para receber homenagem

Os candidatos a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) negaram as denúncias de compra de voto feitas neste sábado um contra o outro. O peemedebista, por meio de assessoria jurídica, afirmou que acusação foi para compensar a do Ministério Público Eleitoral. Já o tucano avaliou como factóides e colocou em cheque a representação do promotor eleitoral Vinicius Gahyva. “É frágil, sem nenhuma consistência. E o promotor tem ligação com Janaina Riva (PMDB) ”, sustentou em coletiva neste sábado (29) referindo a promotor que assinou a denúncia, que foi noivo da deputada.

Na manhã de hoje, Emanuel revelou a acusação de compra de voto feita pelo MPE, contra o adversário Wilson Santos (PSDB). A denúncia foi protocolizada na sexta (28) às 19h08, segundo Emanuel, após serem reunidas farta documentação e robustez de provas coletadas com a participação de agentes da Polícia Federal (PF).

Emanuel denuncia em coletiva que Wilson fez compra de voto em festa

Wilson admite que a reunião no bairro São Gonçalo Beira-Rio aconteceu, mas cita que tudo foi organizado dentro da legislação eleitoral. “Estive por 15 a 20 minutos, recebi homenagem e certificado do grupo Flor Ribeirinha. Saí para cumprir outra agenda. Não vi churrasco nenhum, nem bebida, nada”, salienta.

Wilson explica que, no encontro, vários artistas culturais de inúmeros segmentos e pessoas ligada ao setor estavam presentes, como os secretários estadual e municipal de Cultura, Leandro Carvalho e Alberto Machado, o Beto Dois a Um. “Tenho convicção que o juiz vai mandar ao arquivo essa bobagem que é clara tentativa de macular a nossa candidatura, ressalta.

Segundo denúncia feita pelo tucano agora à tarde, Emanuel foi acusado de comprar votos por R$ 50 e, para camuflar o esquema, simularia que as pessoas foram contratadas para trabalhar como fiscais no dia da eleição. Wilson diz acreditar que mais de 50 mil votos teriam sidos comprados no primeiro turno.

Wilson acusa Emanuel de compra de voto contratando falsos fiscais

O peemedebista, por meio da assessoria jurídica, patrocinada por Nestor Fidelis, explica que a coligação possui 2,5 mil fiscais que foram treinados por eles e sua equipe. “Todos possuem documentação que foi encaminhada à Justiça Eleitoral. O que tem é ajuda de custo, e não contrato de prestação de serviço”, salienta.

Nestor acredita ainda que a denúncia contra Emanuel tenha sido feita para compensar a coletiva realizada pelo peemedebista que revelou ação do Ministério Público Eleitoral contra Wilson por compra de votos. “Absurdo, sem nenhum fundamento. Eles estão dispostos a tudo”, alerta.