Deputado-professor é denunciado junto ao MPE por acúmulo de salário

Reprodução Reprodução de trecho da denúncia apresentada junto ao MPE no último dia 22 contra professor-deputado Adriano

O deputado estadual e candidato a prefeito de Cáceres, professor Adriano Silva (PSB), é acusado de receber ilegalmente salário como professor da Unemat no mesmo período em que também ganhou subsídio na cadeira de deputado estadual. E corre risco de ser condenado a ressarcir o erário, algo em torno de R$ 44,9 mil.

A denúncia - veja reprodução de trecho ao lado -, partiu de José Marcelo Flores Cardoso. Ele protocolou o documento no último dia 22, com extratos e dados sobre pagamentos, junto ao Ministério Público que atua na Fazenda Estadual em Cáceres. Adriano, que saiu das urnas de 2014 como suplente, está legislando pela segunda vez. Antes de concorrer a cargo eletivo, foi reitor da Unemat.

Segundo a acusação, Adriano, que responde como parlamentar temporariamente no lugar do titular Oscar Bezerra, do mesmo PSB, não teria se desincompatibilizado do cargo de professor da Unemat para assumir a cadeira na Assembleia.

Com isso, teria recebido renumeração cumulativa das atividades de deputado e de professor nos meses de janeiro, julho e agosto deste ano. De acordo com a denúncia, em janeiro, o professor-deputado embolsou R$ 6,9 mil pela Unemat e R$ 16,3 mil dos cofres da AL.

Ainda segundo o levantamento anexado ao processo, em julho foram mais R$ 34,3 mil, sendo R$ 21,2 mil como deputado e R$ 13,1 mil como educador. O terceiro subsídio acumulado foi registrado em agosto, desta vez com pagamento a Adriano de R$ 1,6 mil pela AL e R$ 24,7 mil pela Unemat.

O tentou, sem êxito, contato com Adriano nesta segunda para este comentar a denúncia formulada junto ao MPE. Não houve retorno às ligações.

Às 17h - Adriano afirma que não houve má-fé e dinheiro é devolvido

O professor Adriano Silva explica, por meio de assessoria, que protocolou junto ao setor de Recursos Humanos da Unemat o pedido de afastamento temporário do cargo para poder assumir a vaga de deputado estadual, mas isso se deu no período de greve dos servidores. Como o processo ficou paralisado, a folha de pagamento fora processada e executada com a liberação do subsídio. Enfatiza, porém, que dinheiro a mais depositado em sua conta fora devolvido à instituição. Reforça que não houve má-fé.