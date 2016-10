Derrotado, Wilson agradece eleitores e cobra investigação contra Emanuel

Reprodução Wilson e Leonardo acompanharam a apuração junto com as esposas e o marqueteiro Kleber

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB), derrotado na disputa pela prefeitura de Cuiabá, agradeceu os mais de 100 mil votos recebidos neste domingo (30). “Esses votos demonstram que uma parcela considerável da população compreendeu nossas propostas e avalizou nosso projeto político. Saberei honrar cada um desses votos, e sei da responsabilidade que tenho como deputado estadual com a Capital do Estado”, declarou o candidato da coligação Dante de Oliveira.

Wilson também declarou acreditar na Justiça e no Ministério Público quanto a apuração das denúncias contra o vencedor Emanuel Pinheiro (PMDB) que apresentou durante a campanha. “Entregamos todas as provas. Fizemos a nossa parte. Agora o assunto está nas mãos da Justiça e do Ministério Público”, disse o tucano, acrescentando que deseja “boa sorte a Cuiabá nos próximos anos”.

Além disso, Wilson agradeceu aos dirigentes dos 12 partidos que formaram a coligação Dante de Oliveira e a toda a militância que defendeu sua candidatura. No agradecimento, citou o candidato a vice Leonardo Oliveira (PSB) e o governador Pedro Taques (PSDB), que atuou como seu principal cabo eleitoral.

“Saímos desta eleição fortalecidos como grupo político porque fizemos o bom combate, e estamos conscientes dos nossos compromissos com Cuiabá e com Mato Grosso. Pelo bem de Cuiabá, honraremos todos eles”, concluiu. (Com Assessoria)