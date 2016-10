Desembargador vê lei extrapolada e manda Wilson voltar para TV hoje

O desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), derrubou a decisão proferida pelo juiz eleitoral Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, que determinava que o candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), perdesse dois dias propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. O magistrado também deliberou que o tucano volte a exibir programas e inserções nesta sexta (14).

Ontem (13), Wilson foi impedido de exibir os programas porque, segundo o pedido impetrado pela coligação “Um novo prefeito para uma nova Cuiabá”, o candidato tucano agrediu a honra e a moral de Emanuel Pinheiro (PMDB). Criticas como o fato de Emanuel ter recebido aposentadoria especial de R$ 25 mil mensal desde os 32 anos, também favoreceram tal decisão. Outro fator foi a ligação que os programas de Wilson fazia entre Emanuel e o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso por diversos crimes de corrupção.

No despacho, o desembargador aponta que a decisão do juiz eleitoral extrapola os limites da lei. Ele ainda destaca que “o juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior reconheceu que o candidato peemedebista teria sido atacado em sua honra, deveria ter sido aplicado os termos do § 1º do art. 52 da Resolução TSE 23.457/2015 que diz que o “partido político ou coligação que veicular propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitar-se- à perda do direito à veiculação de propaganda do horário eleitoral do dia seguinte à decisão”, trecho da decisão.

Wilson perde 2 dias de propaganda por reincidência e pode ser multado

Na quinta , Emanuel apareceu o dia todo na TV, falando de Saúde e Educação apontando que Cuiabá não quer voltar ao passado. Basta esperar para saber como será a tônica da campanha com o retorno de Wilson ao horário eleitoral. (Com Assessoria)