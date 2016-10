Dois são presos por distribuir jornais com conteúdo contrário a Emanuel

Polícia Militar Duas pessoas foram detidas pela PM por distribuir Jornal com conteúdo satírico

Um homem e uma mulher foram detidos na região central de Cuiabá na segunda (24) por distribuir material com conteúdo satírico contra Emanuel Pinheiro (PMDB). O casal e o material apreendido foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Cuiabá. Eles são suspeitos de cometerem crime eleitoral.

De acordo com a Polícia Militar, a detenção aconteceu após a denúncia de um advogado. O casal fazia a distribuição do jornal na avenida Getúlio Vargas.

Intitulado "O Mato Grosso", o jornal não apócrifo ironiza, entre outras coisas, os apoiadores da campanha do candidato Emanuel Pinheiro (PMDB). Além da detenção do casal, foram apreendidas pela PM três caixas do jornal de conteúdo satírico. Destas, duas ainda estavam lacradas.

O caso, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), deve ser investigado. O casal, suspeito de crime eleitoral, ainda deve prestar depoimento à Polícia Federal.(Com Assessoria)