Dorner afirma que lixão interfere no aeroporto e promete aterro sanitário

Gilberto Leite Dorner diz em entrevista à jornalista Lídice, RDVT, que 5 mil pessoas estão fora da escola em Sinop

O candidato à Prefeitura de Sinop, pela coligação “Sinop Pode Mais” (PSD, PSDB, PPS, DEM, PSDC, PEN e PSB), empresário Roberto Dorner (PSD), vê com preocupação o fato do lixão estar próximo ao aeroporto do município, o que pode inviabilizar o pouso e decolagem de aeronaves. “O MP já notificou a prefeitura para fazer um aterro sanitário. Vamos fazer aterro e dar solução para o lixo. Sinop, considerada a Capital do Nortão, não pode estar no descaso como esse”, explica o social-democrata em entrevista ao RDTV.

Em relação à educação, Dorner pontua que muitos bairros não possuem escolas. Segundo ele, cinco mil pessoas estão fora das escolas. “O prefeito havia falado que as creches eram a primeira coisa que ia cuidar da cidade. Faz oito anos e o prefeito concluiu apenas uma creche. As pessoas e mulheres querem trabalhar e às vezes não tem onde deixar os filhos”, declara.

O ex-deputado federal elenca também a água como outro problema do município. Ele lembra que, quando lançou sua candidatura, fez documento para que, caso seja eleito, a concessionária abaixe a tarifa de água, caso contrário retomará os serviços. “Em alguns casos, foi elevado em até 1.000% o valor da água. Não podemos pagar o preço por um descaso que estão fazendo com a água. A pessoa ganha salário mínimo e paga R$ 200 reais pela tarifa da água, isso é um absurdo”, considera.

Para a saúde, o empresário promete implantar equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) para atender pessoas idosas e crianças em suas residências, com intuito de descarregar os pronto-atendimentos da cidade. “Vamos construir UPA na grande São Cristóvão”, afirma.

Dorner elenca ainda como prioridade a geração de emprego e renda no município e considera importante fomentar a instalação de empresas de médio e grande porte . “A cidade cresce 10% ao ano e não temos empresa de grande porte e serviços que fiquem na cidade e dêem sustentabilidade para crescer”, considera.

Trânsito

Com cerca de 160 mil habitantes, o candidato avalia que as principais ruas necessitam de semáforos para evitar acidentes. “Também necessitamos de mais guardas nas ruas para acompanharem o andamento do trânsito”, explica.

Candidatos

Além de Dorner, são candidatos à Prefeitura de Sinop, a vice-prefeita Rosana Martinelli (PR) e o vereador Dalton Martini (PP).