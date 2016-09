Dorner faz em cartório compromisso para reduzir tarifa de água em Sinop

Assessoria Dorner cita exemplo de Cuiabá, onde Mauro decretou intervenção na concessionária CAB

Candidato a prefeito pela coligação Sinop Pode Mais, o empresário Roberto Dorner (PSD) registrou em cartório o compromisso de lutar de forma administrativa e jurídica, revisar e, se necessário, intervir na concessão entre a prefeitura de Sinop e a empresa concessionária Águas de Sinop.

“Reafirmo também o compromisso de me dedicar, durante todo o mandato, a oferecer o melhor serviço público a toda a população, bem como oferecer as melhores condições de trabalho para que os servidores municipais possam desempenhar suas funções com qualidade, produtividade e atenção ao cidadão. Eu vou abaixar a conta de água!”, declarou o candidato.

O registro foi realizado na manhã desta sexta (2). O objetivo do candidato é garantir que, caso seja eleito, consiga reduzir as tarifas de água no município.

Exemplo de Cuiabá

Dorner lembrou que recentemente o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), decretou intervenção na concessionária de serviços de água e esgoto da capital, a CAB Cuiabá.

A decisão dele em pedir intervenção foi tomada depois da conclusão de uma auditoria da Prefeitura de Cuiabá. O relatório, apontava que a CAB não cumpria as metas previstas no contrato de concessão e falhas no serviço de abastecimento de água.

“Eu tenho certeza que o mesmo caso está acontecendo no município de Sinop e o prefeito e a vice dele não fazem nada para combater a situação”, atacou o candidato.