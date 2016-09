Dorner tem que ceder para Rosana quase 3 minutos de resposta na TV

Assessoria Rosana vai usar 2 minutos e 57 segundos do tempo de Dorner na TV em 2 programas consecutivos

O candidato pela coligação Sinop Pode Mais, Roberto Dorner (PSD), terá que conceder 2 minutos e 57 segundos do seu tempo de propaganda eleitoral na televisão para a candidata da coligação Amor Por Sinop, Rosana Martinelli (PR). O empresário foi acusado pelo grupo da republicana de calúnia e propagação de informações mentirosas.

A representação é de autoria da coordenação jurídica da candidata e referente ao programa eleitoral sobre a concessão do serviço de água em Sinop. Na decisão, o juiz da 22ª Zona Eleitoral, Cleber Luis Zeferino de Paula, lembrou que na segunda (5) já havia deferido liminar para que fosse suspensa a veiculação da propaganda de Dorner.

“Novamente não procedem as alegações, pois, como já ressaltado quando da análise da preliminar, está patente que as propagandas questionadas imputaram à candidata Rosana Martinelli a “culpa” pelos desacertos do serviço de fornecimento de água, bem como a pecha de ladra. Ademais, causa estranheza os representados sustentarem, agora, a ausência de competência e de poder de mando da candidata, na atual gestão, quando as propagandas questionadas foram tão especificamente direcionadas para essas atribuições da representante”, considerou o juiz.

Após análise dos programas eleitorais e dos argumentos da coligação do empresário o juiz determinou que Rosana usará 2 minutos e 57 segundos do programa eleitoral da coligação Sinop Pode Mais para o direito de resposta, em dois programas consecutivos, sendo um no horário das 12 horas e outro às 19h30.

“A resposta deverá, necessariamente, dirigir-se aos fatos aqui questionados – art. 58, §3º, III, "b", Lei nº 9504/97. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue pela representante à emissora geradora (TV Centro América), até 36 (trinta e seis) horas após a ciência desta decisão”, finalizou.