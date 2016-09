Ele está me medindo pela régua dele, diz Taques sobre acusações de Juarez

Assessoria Taques caminha com Roberto Dorner durante agenda de campanha em Sinop neste sábado

O governador Pedro Taques (PSDB) esteve em Sinop, neste sábado (17), para participar de uma agenda de campanha do candidato a prefeito Roberto Dorner (PSD). Logo que desembarcou no aeroporto municipal, o líder tucano reafirmou o apoio à candidatura do empresário e fez críticas ao prefeito Juarez Costa (PMDB).

“O motivo principal é fazer campanha para Dorner e Fernando Assunção. Aqui o candidato do nosso grupo é Roberto Dorner, vamos fazer caminhada e permanecer até o final da tarde”, disseTaques.

Durante entrevista, o governador rebateu, mais uma vez, as acusações feitas por Juarez, no sentido de apontá-lo juntamente com o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) de envolvimento com a operação Sorrelfa, deflagrada pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), esta semana em Sinop.

“Algumas pessoas entendem que Mato Grosso ainda está no período de coronéis. Se o prefeito de Sinop entende que eu como governador mando no Poder Judiciário e no Ministério Público, ele está me medindo pela régua dele. Além de dar desculpas ele tem que explicar os 150 processos que tem. Quando uma pessoa não tem explicação ele encontra desculpa”, disparou.

Segund Taques, Juarez teria desrespeitado a atuação do Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual. “Todo juiz de Mato Grosso e todo promotor estão desrespeitados por ele dizer isso. Então eu quero dizer à população sinopense, o prefeito daqui tem que explicar os processos do seu patrimônio, não tem que arranjar desculpas do que ele cometeu”.

No decorrer do dia o governador participou de uma sequência de eventos com os candidatos da coligação Sinop Pode Mais, encabeçada por Dorner. O primeiro ato foi uma caminhada na avenida André Maggi, uma das principais vias do município, além de uma carreata e algumas reuniões com entidades e lideranças.