Eleitores voltam as urnas amanhã; TRE monta estrutura para votação

Reprodução Juiz Lídio Modesto agradece população pela fiscalização, com denúncias através do Pardal e Caixa 1

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já montou a estrutura para a realização do segundo turno em Cuiabá, quando será eleito novo prefeito e vice em Cuiabá. Esta é a quarta vez que o comando do Palácio Alencastro será decidido no segundo turno (2004-2008-2012-2016). Desta vez, neste domingo (30), os quase 416 mil eleitores aptos a votar terão das 8 horas às 17 horas para comparecerem nas 161 zonas eleitorais, que abrangem 1168 seções eleitorais e decidir entre Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB).

Sem nenhum local de difícil acesso, a previsão é que a apuração seja rápida e tranquila e que, em até 1 hora depois do encerramento da votação, 99% das urnas já tenham sido apuradas definindo quem será o novo prefeito da capital. "Creio que antes das 18 horas já saberemos quem será o novo prefeito de Cuiabá", disse o juiz auxiliar da presidência do TRE, Lídio Modesto da Silval Filho ao RDTV.

O juiz também diz que a estrutura para o segundo turno será parecida com a do primeiro, porém com maior reforço de policiais militares, civis e federais. "Teremos um incremento em número de policiais nos locais de votação. Teremos policiais fixos em todos os locais, mas também teremos policiais em ronda pelas forças de segurança. Além da força da Polícia Militar, teremos a Polícia Civil e a Polícia Federal na segurança das eleições neste segundo turno", explicou.

Além das 1168 urnas que serão utilizadas no pleito, 150 urnas de reserva serão disponibilizadas. No total, 5.500 pessoas estarão envolvidas diretamente e indiretamente no pleito eleitoral, entre mesários, membros da junta apuradora, coordenadores de prédio e técnicos.

Segurança

Conforme o TRE, o esquema de segurança para as eleições no 2º turno já está definido e seguirá o mesmo molde traçado pelo Gabinete de Gestão Integrada das Eleições (GGI), que é composto por representantes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, guardas municipais, agentes de trânsito e empresas de fornecimento de energia elétrica e de água.

Lídio Modesto também agradeceu a participação da população no âmbito da fiscalização, com denúncias através dos aplicativos Pardal e Caixa 1. "A população tem participado ativamente através dos aplicativos que disponibilizamos para os smartphones, como Pardal e Caixa 1, e que tem gerado bastante denúncias. Mas, a Justiça Eleitoral se prepara e se organiza para receber qualquer volume de trabalho que surgir. Temos os nossos oficiais de justiça, os nossos membros do Ministério Público que também atuam no processo eleitoral, os magistrados e as polícias preparados para inibir os crimes eleitorais".

No dia da eleição, o TRE também orienta a população que quiser denunciar qualquer crime eleitoral que ligue para telefone 0800 647 8191. Pois esse será o número oficial para crimes eleitorais, já que o telefone 190 da Policia Militar ficará para as demais ocorrências.

Orçamento

O orçamento para este segundo turno será de cerca de R$ 2,3 milhões, incluindo os gastos com pessoal, alimentação, aluguéis de carros, pagamento de terceirizados e eventuais manutenções técnicas.