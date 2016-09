Reprodução Wilson Santos prometeu em último programa dar continuidade nos projetos de Mauro Mendes

No último dia de programa eleitoral gratuito na TV e rádio, os seis candidatos à prefeito de Cuiabá optaram por exibir peças mais amenas às anteriores nesta quinta (29), mas com algumas alfinetadas. Emanuel Pinheiro (PMDB), por exemplo, abriu o programa exibindo imagens antigas de Wilson homenageando o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, na Assembleia.

Além disso, o peemedebista apresentou propostas como licitação para o transporte coletivo, construção de um Hospital Materno Infantil e regularização fundiária nos bairros da Capital.

Já o candidato Wilson Santos (PSDB) iniciou o programa apresentando uma nota de pesar à família de Custódio Alves, de 58 anos, pai do candidato a vereador por Cuiabá Julio Cesar Maia Pereira, o Júlio Power (PT do B), que foi morto a tiros no final da tarde de ontem (28).

O tucano não atacou o peemedebista como era esperado, uma vez que a semana foi marcada por troca de farpas disparadas por ambos nos programas eleitorais. No entanto, Wilson prometeu dar continuidade ao trabalho do prefeito Mauro Mendes (PSB), bem como a revitalização do Porto, e dos projetos Novos Caminhos, Parque das Águas, bem como a conclusão do novo Pronto-Socorro.

A peça de Julier Sebastião Rezende (PDT) traçou o perfil do ex-juiz, familiares e conhecidos falaram de sua trajetória, destacando que o ex-juiz não nasceu em “berço de ouro”. Apesar do semblante tranquilo, Julier aproveitou para direcionar criticas aos oponentes. “Enquanto meus adversários praticavam a velha política, eu combatia o crime organizado”, disse.

Procurador Mauro (Psol) afirmou no programa que sempre estudou em escolas públicas e, mais uma vez, chamou os eleitores para as redes sociais para conhecerem suas propostas na área da educação. Renato Santtana (Rede) repetiu o programa de ontem, no qual aparecia a dirigente nacional da Rede, Marina Silva, pedindo voto para o historiador.