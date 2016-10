Em menos de 24h juiz anula decisão que suspendia programas de Wilson

Menos de 24h da decisão do juiz eleitoral Paulo Toledo, que suspendia os programas na TV e rádio do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) por dois dias, uma nova liminar estabeleceu a volta da veiculação dos programas e inserções do tucano. Desta vez, o juiz Rodrigo Roberto Curvo, plantonista do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) entendeu que a decisão traria sérios prejuízos ao candidato.

Reprodução Wilson Santos obtém vitória na Justiça com decisão do juiz plantonista Rodrigo Roberto Curvo

“Está presente o periculum in mora, uma vez que a suspensão da propaganda eleitoral traz sérios prejuízos – no mínimo de difícil reparação, sobretudo ao levarmos em consideração o curto período de tempo disponível para a campanha definido pela denominada minirreforma eleitoral (Lei 13.165/2015)”, traz trecho do despacho.

Com a decisão, Wilson terá os programas veiculados normalmente nesta segunda (17). “Defiro a liminar pretendida para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá com o imediato restabelecimento da propaganda eleitoral, bem como para determinar que as emissoras de rádio e TV realizem a compensação no dia de amanhã de todas as inserções subtraídas em decorrência da decisão impugnada”.

A decisão de Paulo Toleto tinha por base as propagandas de Wilson pelo Facebook que, segundo a representação da equipe jurídica de Emanuel, o candidato peemedebista estaria sendo ridicularizado pelo adversário.

Na decisão que havia suspendido o programa do tucano, o magistrado alegava que o vídeo denigriu a imagem do peemedebista e ao mesmo tempo desrespeitava a Justiça Eleitoral. “Não consigo acreditar que pessoas que agridem a legislação tantas vezes em tão pouco espaço de tempo, tenham sérias intenções nessas agressões. O vídeo que acompanha esta reclamação é tão simples e singelo que demonstra toda a maquiavelidade do representado. Penso que até mesmo está a fazer fato jocoso da Justiça eleitoral”, disse o juiz

Essa é a segunda vez que a equipe jurídica de Wilson consegue derrubar uma decisão judicial contrária. A primeira ocorreu na última quinta (13), quando o Tribunal de Justiça derrubou a decisão que suspendeu por dois dias também a veiculação da propaganda eleitoral do candidato tucano, por ter liga o sadversário (Emanuel Pinheiro) aos escândalos de corrupção do governo Silval Barbosa (PMDB).