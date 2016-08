Em seu programa eleitoral, Pinheiro chora ao lembrar do pai assassinado

Reprodução Emanuel fala de trajetória política e da saudade que sente do pai, ex-deputado assassinado em 70

O candidato à Prefeitura de Cuiabá pelo PMDB, Emanuel Pinheiro, aproveitou seu tempo de 3 minutos e 44 segundos para explorar a luta pelo pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) que o colocou como um dos parlamentares “queridinhos” dos servidores do Executivo na Assembleia.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso ( Siagespoc), Cledison Gonçalves, foi um dos entrevistados do programa do peemedebista. A categoria também havia aderido à greve geral dos servidores em maio deste ano. Em um dos momentos um entrevistado disse: “Ele vai ter a resposta dos servidores”.

Emanuel travou diversos debates na tribuna da AL, inclusive, contra o Wilson Santos. No programa, Cledson chegou a comentar que Pinheiro tem até 90% das categorias de servidores públicos apoiando sua candidatura.

Ainda no programa, Emanuel falou de sua trajetória política e da saudade que sente do pai, o ex-deputado federal Emanuel Pinheiro da Silva Primo, assassinado em 1970.

A coordenação da campanha explorou, ainda, imagens de Cuiabá. Os depoimentos eram marcados por uma trilha sonora forte e fotos da família do candidato peemedebista. Pinheiro ainda comentou que sempre sonhou em ser prefeito da Capital. "O meu sonho é ser prefeito de Cuiabá". A mãe do peemedebista, Maria Helena de Freitas Pinheiro, também relatou que o filho herdou essa vocação política por conta do pai que, aliás, deu o mesmo nome para o filho.

Emanuel Pinheiro tenta se eleger prefeito do Alencastro pela segunda vez. Em 2000, ele perdeu o pleito para o apresentador Roberto França. Pinheiro é candidato a prefeito pela coligação “Um novo prefeito. Para uma nova Cuiabá”

