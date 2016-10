Emanuel acusa Wilson de ter feito cartel de aliados quando foi prefeito

Gilberto Leite Emanuel promete rebater acusações do adversário e garante ter “munições” para o contra ataque

O candidato a prefeito por Cuiabá pela coligação “Um novo prefeito para uma nova Cuiabá” (PMDB, PTB, PP, PSC, PMB, PR, Pros, Solidariedade, PPL, PTdoB, PRP e PTC), Emanuel Pinheiro (PMDB), acusou o adversário ex-prefeito Wilson Santos (PSDB) de ter montado um verdadeiro cartel para beneficiar aliados quando foi prefeito. “Quando foi prefeito, loteou a prefeitura para aliados políticos, como o atual deputado Eduardo Botelho (PSB), que é o seu principal aliado político”, dispara o peemedebista em entrevista ao RDTV e em visita à sede do .

Segundo Emanuel, Botelho é dono de empresas ligadas ao transporte público, iluminação e até coleta de lixo. “Esses sim foram loteados. Quem teve de lotear cargos públicos, quem entende de loteamento de cargo público é o lado de lá. Não me meçam com sua régua que eu não sou no nível de vocês”, acusa o candidato rebatendo as acusações de que iria lotear os serviços públicos, caso seja eleito.

Para o deputado, que tirou 30 dias de licença na Assembleia, a afirmação do bloco adversário é irresponsável e própria de moleque. “É sem personalidade, baixo, que joga sujo e que vai ter resposta à altura. São pessoas acostumadas com corrupção e bandalheira na vida pública e querem medir com sua régua. Não me meça pela sua régua”, profere.

Apesar de rebater as acusações, Emanuel diz que a sua vida pública é pautada por equilíbrio, mas não admite a difamação e calúnia feitas de forma irresponsável. “Principalmente vindo de quem veio. Tem que colocar as pessoas no lugar delas. A indignação faz parte do ser humano correto e sério. Não posso aceitar essas mentiras jogadas ao vento”, salienta.

Durante a campanha do primeiro turno, Emanuel e Wilson travaram debates acalorados com troca de acusações de ambos os lados. O tucano ligava o peemedebista ao grupo do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), hoje preso, e ao ex-presidente da Assembleia José Riva (sem partido). Emanuel, por sua vez, ressaltava que o tucano responde a seis processos na Justiça e que já foi condenado por improbidade administrativa.

Neste segundo turno, o peemedebista promete não só rebater as possíveis acusações vindas do adversário, mas também garante ter “munições” para o contra a ataque. “Em respeito à população e ao eleitor cuiabano, mentiras precisam ser esclarecidas e é claro que eu vou esclarecê-la. E, em paralelo a isso, vamos falar a verdade sem baixar o nível. Temos muitas verdades a revelar e a falar nesse segundo turno sobre o adversário e seu grupo político”, sugere o peemedebista que deverá utilizá-las durante a campanha do segundo turno.

No primeiro turno, Emanuel ficou em primeiro lugar com 98.051 votos, o que representa 34,15% dos votos válidos. Já Wilson teve a preferência de 81.531 dos cuiabanos, que significa 28,40%.