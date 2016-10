Emanuel afirma que áudio de irmão e cunhada foi manipulado por Wilson

Assessoria Peça eleitoral de Wilson voltou a reprisar o áudio de Popó e Bárbara conversando com o candidato

A quatro dias da eleição do segundo turno, no próximo domingo (30), o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) afirma que o adversário Wilson Santos (PSDB) fez “trucagem” com o áudio que revela o seu irmão Marco Polo Pinheiro, o Popó, e a esposa Bárbara Pinheiro, supostamente admitindo a participação em esquema de recebimento de propina.

O programa de Emanuel pegou trechos da fala de Bárbara, veiculados ontem (26) pelo tucano, para contrapor os diálogos. Ele diz que a gravação foi manipulada porque a palavra “deram”, supostamente dita pela sua cunhada, na realidade quer dizer “deve”. Afirmou ainda que Wilson teria forjado a frase para subtender que a Caramuru Alimentos S/A pagou R$ 4 milhões e não a Aurora Construtora, empresa que já faliu, deve R$ 4 milhões.

O candidato peemedebista afirma que Wilson apresentou gravação adulterada com a tentativa de subsidiar a falsa denúncia de propina. “A máscara caiu, a mentira foi revelada. Não há adjetivos para classificar Wilson. Ele ultrapassou todos os limites. Uma montagem criminosa para tentar ganhar a eleição. Entramos na justiça e vamos aguardar serenamente a decisão do judiciário”, salienta.

Em seu programa, Wilson veiculou que o ex-prefeito Chico Galindo (PTB), apoiador de Emanuel, “atacou” o prefeito Mauro Mendes (PSB) por não ter rompido o contrato com a CAB. “Enquanto o lado de lá agride, temos Mauro como grande parceiro. Mauro fez grande administração. Vou continuar seu trabalho”, diz o tucano.

A peça eleitoral também voltou a reprisar o áudio de Popó e Bárbara com Wilson. Além disso, lembra que o candidato protocolizou pedido de investigação da suposta fraude na concessão de incentivo fiscal.

Proposta

Em segundo plano, Emanuel e Wilson apresentaram propostas a serem realizadas nos próximos quatro anos. O peemedebista reforçou o programa Hora Estendida, no qual as creches ficarão abertas até as 19h30. Emanuel prometeu ainda a conclusão do novo pronto-socorro, o resgate do programa Bom de Bola Bom de Escola e o rompimento do contrato com a CAB Cuiabá.

Já o tucano lembrou de feitos quando prefeito (2005-2009), como a construção da avenida das Torres e da ETA Tijucal. Wilson garante ainda, caso seja eleito, construir duas novas avenidas na Capital e romper o contrato com a CAB, trazendo a Sabesp para realizar contrato para saneamento básico.