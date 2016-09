Emanuel arrecada R$ 726 mil e gasta mais que o triplo; confira balancetes

Mario Okamura Evolução de gastos de campanha mostra que Emanuel e Wilson já gastaram bem mais do que arrecadarm para campanha

A prestação de contas divulgada pela Justiça Eleitoral nesta quinta (15) mostra que o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) teve a maior arrecadação, totalizando R$ 726,8 mil. As despesas contratadas pelo peemedebista ultrapassam os R$ 3,3 milhões, extrapolando em 75,8% o total arrecadado.

Já Renato Santanna (Rede) registrou a menor arrecadação, com apenas R$ 7,9 mil. Ao mesmo tempo, o candidato não declarou nenhuma despesa.

Arrecadação

Julier Sebastião (PDT) aparece na prestação de contas com a segunda maior arrecadação: R$ 446,2 mil. O candidato do PDT declarou já ter contratado despesas no valor de R$ 217,1 mil.

A terceira maior arrecadação foi declarada pelo candidato Wilson Santos (PSDB). A receita do tucano está em R$ 396,8 mil enquanto as despesas contratadas são na ordem de R$ 1,1 milhão.

A candidata Serys Slhessarenko (PRB) prestou contas indicando arrecadação de R$ 297, 7 mil. As despesas contratadas, no entanto, estão em R$ 309,2 mil.

A campanha do Procurador Mauro (Psol) arrecadou R$ 108 mil, conforme a prestação de contas. Entretanto, não existe declaração de despesas contratadas pelo candidato esquerdista.

Maiores despesas

A maior despesa contratada por Emanuel é com a empresa TR Produção de Sons e Imagens Ltda, que chega a R$ 780 mil. Serys contratou despesa de R$ 200 mil com Gennius Produções Cinematográficas.

Julier projetou despesa de RF$ 150,5 mil com o Diretório do PDT. E Wilson tem gasto contratado de R$ 120 mil com a empresa Vetor Pesquisas.