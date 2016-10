Emanuel assume com urgências em transporte e serviços de saneamento

Mário Okamura Confira, acima, algumas das promessas feitas por Emanuel Pinheiro (PMDB) durante a campanha

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) começa a ser cobrado acerca de suas promessas de campanha assim que assumir o Palácio Alencastro, a partir de 1º de janeiro até o fim do seu mandato, em 2020. Foram levantadas as cinco principais propostas firmadas durante propaganda eleitoral e debates.

Visando atender as mães e pais trabalhadores, o peemedebista promete implementar o horário estendido em creches e Cmeis até às 19h30, devido a incompatibilidade de horários de trabalho dos pais com as unidades. Ainda na área da Educação, o prefeito eleito firmou compromisso de construir mais 11 Cmeis com funcionamento 12 meses por ano. Outra proposta na área é o Aprova Cuiabá que vai preparar estudantes carentes para a inserção na universidade e também oferecerá cursinhos preparatórios para concurso público.

Na área da Saúde, Emanuel garantiu a conclusão das obras do novo pronto-socorro no primeiro ano do mandato. Após isso, pretende transformar o atual em hospital materno-infantil. Além disso, pretende contruir mais de 70 unidades do Programa da Saúde da Família (PSF).

Ainda dentro da Saúde, o prefeito eleito pretende terminar a construção das duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), sendo uma no Jardim Leblon e outra no Verdão. Elepretende também implementar os programas Centro de Especialidades Odontológicas e programa de Assistência Médicas e Odontológicas Rural. Ambos funcionando 24h.

Para a Segurança Pública, Emanuel disse em seus programas eleitorais que irá implementar a Guarda Municipal, fardada e armada, para auxiliar aos demais policiamentos da comunidade. O projeto “Anjos da Guarda”, que atuará dentro e nas proximidades das escolas, “protegendo crianças e minimizando a possibilidade de aliciamento de drogas nesses locais”, conforme consta no trecho da proposta.

Desafios

Além de cumprir as promessas, Emanuel terá que solucionar os principais problemas que estão nos serviços de saneamento básico, transporte e economia. O primeiro é dar uma solução à CAB Cuiabá, que está sob intervenção do município, que mostrou por meio de relatório que a concessionária não cumpriu o contrato. Apesar de prometer romper contrato com empresa, pesa contra o peemedebista o fato do ex-prefeito Chico Galindo (PTB), um de seus apoiadores, foi quem fez a licitação que consagrou a CAB vitoriosa.

O relatório realizado pela Arsec apontou 11 indícios de irregularidades, dentre eles o pagamento de salários altíssimos para a diretoria, bem como prêmios que chegaram a R$ 2 milhões entre 2013 e 2015. Em 2014, por exemplo, o diretor-presidente recebeu, em média, um salário mensal de R$ 150 mil.

Além desse, Emanuel terá que solucionar o problema do transporte coletivo. O edital acerca da nova licitação do transporte coletivo está “emperrado”. Prometido pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) ainda no primeiro semestre, o certame não andou em razão da indefinição do VLT. O contrato vigente hoje é de empresas que venceram a licitação em 2004, na gestão do ex-prefeito Roberto França. Em 2012, quando encerrou a vigência, Galindo prorrogou até 2019.

Mesmo com a crise econômica podendo se estender até 2017, Emanuel prometeu pagar salários em dia, assim como a Revisão Geral Anual (RGA). Na Assembleia, o deputado fez forte oposição ao Governo Taques em razão de não ter dado a RGA de forma integral.

Em entrevista recente, o prefeito Mauro não garante vida fácil ao próximo gestor que assumir a prefeitura em razão da situação econômica vivida pelo país. Mauro não descartou, inclusive, atraso de salários. Emanuel, por sua vez, ao , prometeu salários e RGA em dia, mas disse ser preciso sentar à mesa com os servidores e ter uma relação de parceria com intuito de debater a evolução da saúde financeira do município.