Emanuel atribui vitória às propostas e espera debate saudável no 2º turno

Assessoria Emanuel Pinheiro durante comemoração do resultado da eleição de ontem (03)

Mais votado para prefeito em Cuiabá, o deputado Emanuel Pinheiro atribui a Vitório que o levou ao segundo turno às propostas apresentadas aos cuiabanos que agradou a população. O peemedebista obteve 97.965 votos, correspondente a 34,15%, uma vantagem de 5,75% do segundo colocado Wilson Santos (PSDB), com que vai disputar o Palácio Alencastro em 30 de outubro.

“Tivemos uma ampla vitória ganhando praticamente em todas as urnas. Quero dividir essa conquista com meu vice Niuan Ribeiro, com todos os candidatos a vereador, os que se elegeram e os que não conseguiram a eleição, e aos partidos que nos apoiaram. Entretanto, agradeço principalmente à Deus e toda a população de Cuiabá que confiou em nossas propostas”, disse Emanuel.

Para o peemedebista, o resultado nas urnas representa a preferência do eleitor pela campanha propositiva apresentada com propostas realmente viáveis para Cuiabá avançar. “Chegamos em 1° lugar revigorados e certos de que traremos uma campanha ainda mais propositiva. Vamos nos organizar para a disputa do segundo turno e continuar apresentando os compromissos que vão fazer de Cuiabá uma cidade melhor para se viver quando completar 300 anos”.

Emanuel descartou a preocupação com grupos políticos nesse segundo turno e garantiu que o foco será a população. Frisa que vai governar com as melhores lideranças e fazer uma grande aliança com a população.

Ele ainda avisou que a preparação para o segundo embate deverá iniciar hoje (03) e espera que a campanha seja “limpa”. “Esperamos que nosso adversário paute-se em ideias e não em agressões como fez comigo no primeiro embate. Esperamos profundamente que seja um debate saudável, com propostas para a melhoria da vida do povo cuiabano. Afinal, Cuiabá não merece uma disputa pautada em agressões pessoais que não levam a nada e desmerecem o eleitorado cuiabano”, finalizou.

Será a quarta vez consecutiva que os cuiabanos escolherão o prefeito em segundo turno. A disputa foi decidida desta forma em 2012, 2008 e 2004. (Com Assessoria)

Com diferença de 6 pontos, Emanuel e Wilson vão se enfrentar no 2º turno