Emanuel chega de táxi com a esposa e pontua a campanha propositiva

O candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), pela coligação “Um Novo Prefeito", acaba de votar no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), na região central da Capital. Ele estava acompanhado da esposa Márcia Pinheiro e parceiros políticos, como o candidato a vice Niuan Ribeiro, a deputada estadual Janaina Riva (PMDB), o deputado federal Valtenir Pereira e o ex-senador e pai de Niuan, Osvaldo Sobrinho.

Bárbara Sá Ao lado da esposa, Emanuel diz que fez campanha propositiva e aguarda resultado rumo ao 2º turno

Emanuel chegou de táxi e, otimista, disse que a campanha contagiou Cuiabá e que aguardará o resultado das urnas para, então comentar sobre o segundo turno. " As pesquisas mostram o balanço positivo. Fizemos uma campanha propositiva, de alto nível, respeitando a população e qualificando os debates".

Segundo o candidato, ainda não decidiu de onde acompanhará o resultado, contudo, a tendência é que fique com os familiares na residência, no bairro Jardim das Américas, e depois siga para o Centro de Eventos do Pantanal, onde tradicionalmente acompanha a apuração dos votos.

Sobre o prefeito Mauro Mendes (PSB), Emanuel ressalta que o socialista se contagiou com as propostas do grupo político. "O voto é secreto, mas o que conheço de Mauro é que está contagiado. Ele tem coligação, partido, mas respeito o voto dele. Como cuiabano e gestor apaixonado não tem como Mauro não se contagiar. Nossas propostas de governo referendou a gestão Mauro Mendes, muito bem avaliada".

Em relação ao segundo turno, Emanuel se limita a dizer que vai aguardar o resultado, tendo em vista a conduta política que mantém desde que início da carreira pública. "Uma vez proclamado o segundo turno, aí sim falaremos. Por enquanto quero falar só sobre o primeiro turno".

Em contrapartida, o peemedebista ressalta que a expectativa é surpreender nas urnas as pesquisas de opinião pública, com resultado positivo. "Aparecemos nas pesquisas sempre em segundo lugar, é uma mensagem positiva. Nossa campanha foi propositiva, nosso time mostrou respeito pela população e não aceitamos baixaria".

Confira, abaixo, vídeo de Emanuel ao lado da esposa falando sobre o prefeito Mauro.