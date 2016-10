Emanuel cita trucagem em gravação; Wilson perde mais de 3 minutos

Reprodução Emanuel diz que Wilson adulterou áudio que fez durante conversa com seu irmão e cunhada Bárbara

O candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) abriu o espaço no horário eleitoral gratuito rebatendo as acusações feitas pelo adversário Wilson Santos (PSDB) sobre seu suposto envolvimento em recebimento de propina da Caramuru Alimentos, para facilitar concessão de incentivos fiscais no Prodeic. “Lamentavelmente, mais uma vez, esse espaço tem que ser usado para desmontar a farsa montada pelo meu adversário”.

No programa, Emanuel afirma que Wilson adulterou a gravação que fez durante conversa com seu irmão Marco Pólo Pinheiro, Popó, e a cunhada Bárbara Pinheiro, e que o áudio usado para sustentar a denúncia apresenta várias trucagens, para dar a impressão de que uma propina teria sido recebida da Caramuru.

Emanuel reapresenta o áudio, com a legenda que afirma ser a correta, para explicar que os R$ 4 milhões a que se referem na denúncia contra ele significam uma dívida que a empresa Aurora tem com a família de sua cunhada. “Trata-se de um assunto da família de Bárbara”, frisa o peemedebista que volta a repetir que “Não existem adjetivos para qualificar Wilson Santos. Ele fez trucagem. As informações da campanha dele são, absolutamente, deturpadas”, reforça Emanuel.

Emanuel conclui o programa eleitoral com depoimentos de eleitores, apresentando suas propostas para Cuiabá e citando vantagens nas pesquisas eleitorais.

Suspensão

O candidato Wilson Santos, repete a apresentação da denúncia contra Emanuel, acrescenta trecho que cita o nome de Erasmo e afirma que se trata de um advogado da Caramuru Alimentos. O tucano usa pouco mais de um minuto do seu próprio espaço no horário gratuito para reapresentação da denúncia, sem deixar claro quem está veiculando a mensagem. Logo em seguida, de forma que confunde quem está assistindo, a mensagem afirma que começa agora o programa do candidato que não foge de debates e Wilson começa a falar, mas tem a parte final do programa suspenso pela justiça eleitoral. Durante quase 4 minutos, a mensagem veiculada é “Espaço reservado à Coligação Dante de Oliveira suspenso por determinação da justiça eleitoral”.

Apos a suspensão do programa pela justiça eleitoral, a assessoria de Wilson afirma que o programa eleitoral de Emanuel mente quando vincula a propina de R$ 4 milhões da Caramuru à dívida que a Aurora Construtora tem com seus parentes.

"Na tentativa de desqualificar a denúncia de recebimento de propina de R$ 4 milhões confessada pelo seu irmão, Marco Polo Pinheiro, e sua cunhada, Bárbara Noronha, o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) citou, em programa eleitoral desta quarta-feira (26), um trecho em que Bárbara fala, na gravação divulgada por Wilson Santos (PSDB), que a Aurora Construtora lhe deveria R$ 4 milhões", diz a assessoria do tucano no texto.

E complementa afirmando que, "na verdade, a Aurora deve R$ 247,8 mil à A.M. de Noronha ME, empresa aberta para fornecer marmitas à construtora. A informação pode ser obtida no site do Tribunal de Justiça, já que a Aurora entrou com uma ação de pedido de recuperação judicial e nela relaciona todos os seus devedores".