Emanuel denuncia em coletiva que Wilson fez compra de voto em festa

Tarso Nunes Candidato a prefeito por Cuiabá, da coligação Um Novo Prefeito Para Uma Nova Cuiabá, Emanuel Pinheiro faz denúncia, em coletiva neste sábado, acompanhado pelo assessor jurídico Nestor Fidelis, do candidato a vice na chapa Niuam, do deputado Valtenir Pereira e do presidente municipal do PMDB, Clóvis Cardoso

O candidato a prefeito de Cuiabá pelo PMDB, Emanuel Pinheiro, acaba de denunciar acusação de compra de voto feita pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), contra o adversário Wilson Santos (PSDB). A denúncia foi protocolizada na sexta (28) às 19h08, segundo Emanuel, após serem reunidas farta documentação e robustez de provas coletadas com a participação de agentes da Polícia Federal (PF).

O peemedebista, acompanhado pelo candidato a vice, Niuam Ribeiro (PTB), o assessor jurídico, advogado Nestor Fidelis, o deputado federal Valtenir Pereira (PMDB) e pelo presidente do partido em Cuiabá, Clóvis Cardoso, convocou coletiva de imprensa para divulgar cópia da ação do MPE.

Três agentes disfarçados e infiltrados da PF teriam gravado toda a consumação do crime, desde o planejamento inicial até a oferta de churrasco comemorativo onde seriam servidas bebidas alcoólicas e não alcoólicas aos convidados.

Segundo o assessor jurídico da coligação, Nestor Fidelis, a petição assinada pelo promotor Vinicius Gahyva, detalha todos os fatos. Wilson estaria presente à reunião que teve apresentação de grupos de Siriri e Cururu.

A assessoria do peemedebista pede à justiça aplicação de multa contra Wilson, cassação do registro de candidatura e, se eleito, cassação do diploma do adversário.

O MPE afirma que os representados, Wilson e o candidato a vice-prefeito, Leonardo Oliveira, tinham conhecimento, uma vez que a festa foi organizada com a colaboração de Mário Olímpio, que exerceu cargo de confiança do então prefeito tucano, na condição de secretário de Cultura, e Ronaldo Ferreira Moraes Reis, o DJ Rony, que chegou a integrar o Conselho Municipal de Cultura. “Ambos se apresentaram publicamente como colaboradores e cabos eleitorais das candidaturas dos representados”, consta no requerimento.

Na reunião, o candidato fez pedido explícito de voto e, conforme a denúncia, utilizou o evento para angariar simpatia quanto à sua candidatura por parte dos presentes.