Emanuel diz que esperança vencerá a baixaria e o passado nesta eleição

Gilberto Leite Candidato a prefeito pelo PMDB, Emanuel Pinheiro chega no IFMT para votar acompanhado pela esposa Márcia, vice Niuam Ribeiro, deputado federal Valtenir Pereira e senador Wellington Fagundes

O candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) chegou de taxi, acompanhado de sua esposa Márcia Pinheiro, para votar neste domingo (30), no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), às 9h45. Rodeado de apoiadores, o peemedebista se mostrou confiante e disse que a esperança dará um basta na baixaria e no passado. “Esperamos que as urnas possam retratar o carinho e empolgação que sentimos na rua. Pesquisas demonstram que essa esperança deram um basta e um não à baixaria e ao passado”, ressalta o candidato antes de votar.

Com a campanha eleitoral composta de bastante troca de acusações entre ambos os lados, Emanuel descarta qualquer possibilidade de ter “tapetão” independentemente do resultado das urnas. “Isso seria desrespeito à vontade popular e as instituições que funcionam. Democracia prevalece, decide no voto, é festa democrática”, declara.

Emanuel sustenta ainda que não existem denúncias contra ele, mas sim acusações levianas e sem provas. “Eles estão tentando de toda forma, envolver meu nome no jogo sujo do embate eleitoral, mas não colou. As pesquisas estão aí para demonstrar. A população nos conhece”, acrescenta referindo-se ao caso Caramuru e a denúncia de suposta compra de votos.

Caso seja eleito, Emanuel afirma que espera uma relação cordial com o governador Pedro Taques (PSDB), que apoiou o adversário Wilson Santos. “Taques é governador de todos os cuiabanos, ele é cuiabano, tem compromisso com população cuiabana, foi mais votado aqui. Nossa relação será republicana, institucional, se eu vier ganhar a eleição, quero tudo para Cuiabá”, explica o peemedebista.

Nesse sentido, o coordenador da campanha de Emanuel, senador Wellington Fagundes (PR), afirma que essa forma de tentar separar a eleição por grupo é maniqueísmo. “Um governo que pensa ou coloca como mensagem aqui é do bem e de lá é do mal, é complicado. A falta deálogo dificulta ainda mais. Penso que ainda dá tempo. O governador tem dois anos, temos compromissos. Estou aberto ao diálogo”, explica.

Conforme as pesquisas de intenção de voto, Emanuel Pinheiro iniciou a campanha em segundo lugar, atrás do procurador Mauro (Psol). NA eleição do primeiro turno foi o mais votado com 34,2% dos votos válidos (98.051). No segundo turno, o candidato sempre esteve à frente de Wilson, chegando a abrir em algumas pesquisas até 22 pontos.

Ocorrência

Alguns eleitores com bandeira do candidato e broches , aguardavam a chegada de Emanuel em frente ao IFMT. Um fiscal do TRE, acompanhado de policiais militares, foi na direção dos militantes e pediram que a bandeira fosse guardada e o os militantes se dispersassem.

A concentração de pessoas, até o término da votação, com camisas padronizadas, bandeiras, broches (bottons), adesivos e dísticos de candidatos, partidos ou coligações, com ou sem o uso de veículos, podem ser penalizado com prisão de seis meses a um ano, e multa que pode variar de R$ 5,3 mil até R$ 15,9 mil, com a possibilidade de atualização dos valores fixados.