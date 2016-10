Emanuel diz que não é sócio de Popó e Bárbara e cobra apuração dos fatos

. Emanuel diz que cabe a Popó, Bárbara e Fabíola explicar os honorários recebidos pela Caramuru

O candidato a prefeito de Cuiabá pelo PMDB, Emanuel Pinheiro, veio a público nesta quinta (27) para falar sobre as denúncias de suposta corrupção feitas pelo adversário, candidato a prefeito pelo PSDB, Wilson Santos, que pede investigações sobre possível pagamento de propina da empresa Caramuru Alimentos a ele e sua família, por incentivos fiscais do Prodeic que teriam sido concedidos de forma irregular.

Em nota, Emanuel afirma que nunca teve qualquer negócio ou relação empresarial com as empresas do irmão Marco Polo Pinheiro, Popó, da cunhada Bárbara Pinheiro, e da irmã dela, a advogada Fabíola Cassia de Noronha Sampaio.

O peemedebista afirma que cabe a eles - Popó, Bárbara e Fabíola - as explicações sobre os honorários recebidos da empresa Caramuru.

Emanuel diz que defende a "rigorosa apuração de todos os fatos e, se houverem culpados, que sejam exemplarmente punidos, pois ninguém está acima da lei".

Da mesma forma, diz o candidato "exijo que o flagrante crime eleitoral cometido por Elias Santos, irmão de Wilson, que agiu, segundo ele próprio declarou, a mando do governador Pedro Taques, seja punido na forma da lei".

Emanuel diz no texto que confia na sabedoria do eleitor cuiabano, "que não se deixará enganar por mais um factoide de Wilson Santos às vésperas da eleição".

"As urnas darão a melhor resposta a essas mentiras", conclui.

Notas fiscais

Na manhã de hoje, Wilson apresentou novas provas do suposto esquema de pagamento de propina envolvendo a Caramuru Alimentos, o irmão de Emanuel e a esposa Barbara Pinheiro. Após ter feito a denúncia com base em gravação de conversa com Bárbara, desta vez Wilson apresentou notas fiscais que comprovariam a realização de pagamentos para as empresas do casal.

Somando-se todas as notas, a Caramuru teria repassado um total de R$ 3,6 milhões às empresas dos familiares de Emanuel. "O caso Caramuru não se encerra domingo (na eleição). Vai avançar durante muito tempo, e muita gente vai para a cadeia, como disse dona Bárbara, sentada na minha sala, no meu apartamento", disse Wilson.

Wilson expõe notas dos pagamentos da Caramuru à família de Emanuel

Veja a íntegra da nota divulgada por Emanuel:

A VERDADE VAI VENCER A MENTIRA

Diante do desespero e das repetidas mentiras divulgadas pela campanha do candidato Wilson Santos, venho a público esclarecer:

1 – Nunca tive qualquer negócio ou relação empresarial com as empresas do meu irmão, Marco Polo, da minha cunhada Bárbara e da irmã dela, a advogada Fabíola, cabendo a eles as explicações sobre os honorários recebidos da empresa Caramuru.

2 – Defendo a rigorosa apuração de todos os fatos e se houverem culpados que sejam exemplarmente punidos, pois ninguém está acima da lei.

3 – Da mesma forma, exijo que o flagrante crime eleitoral cometido por Elias Santos, irmão de Wilson, que agiu, segundo ele próprio declarou, a mando do governador Pedro Taques, seja punido na forma da lei.

Manifesto total confiança na sabedoria do eleitor cuiabano, que não se deixará enganar por mais um factoide de Wilson Santos às vésperas da eleição.

As urnas darão a melhor resposta a essas mentiras.

Emanuel Pinheiro