Emanuel diz que vai criar programa para atender os moradores de rua

Gilberto Leite/Rdnews Emanuel Pinheiro vai criar programas voltados especialmente ao morador de rua

O candidato a prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirma que vai criar programas de acolhimento e proteção aos moradores de rua. O objetivo é ampliar a oferta de atendimento executado por assistentes sociais capacitados e abrigos com mais infraestrutura.

Para receber essas pessoas contextualizadas em um universo de drogas e violências, Emanuel pontua que o trabalho será reforçado com equipes de médicos, assistentes sociais, psicólogos e com clínicas de recuperação para dependentes químicos de cunho religioso. Assistência nos estudos e recolocação no mercado de trabalho, realizadas com a parceria da iniciativa privada e do programa “Nova Chance”, também são metas do peemedebista.

“Vou priorizar essas pessoas que estão perdendo suas vidas por causa das drogas e outros afins. Este foi um pedido especial de minha mãe e eu jamais me omitiria a essa triste realidade”, salienta.

Violência

Sobre a violência ocasionada por dependentes químicos nos pólos centrais, como no Beco do Candeeiro e no Terminal Rodoviário Cássio Veiga de Sá - principais cracolândias de Cuiabá - a proposta do peemedebista é monitorar com policiamento ostensivo a fim de garantir tranquilidade aos trabalhadores e moradores do local.

“Com estas ações garantiremos uma reinserção social e consequentemente faremos de Cuiabá, um local melhor para se trabalhar e viver”, reforça.

Atualmente, a secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano faz ações orientativas para os moradores em situação de rua de Cuiabá. Entre os locais foco está a região do Terminal Rodoviário da Capital, onde vivem aproximadamente 20 moradores nessa situação. (Com Assessoria)