Emanuel e Wilson debatem denúncia de corrupção feita na TV Record

Assessoria Emanuel refere-se à denúncia feita no debate para afirmar que Wilson desceu “ao mais baixo nível”

A denúncia de corrupção feita pelo candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) durante o debate na TV Record neste domingo, supostamente envolvendo o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) a esquema de corrupção com uma empresa de alimentos em Mato Grosso, deu o tom das discussões no horário eleitoral gratuito desta segunda (24).

O próprio Emanuel, que se apresentou primeiro no programa de hoje, refere-se à denúncia feita pelo tucano no debate para afirmar que Wilson desceu “ao mais baixo nível” da campanha, depois que ele (Emanuel) denunciou o flagrante de crime eleitoral cometido pelo irmão do adversário, Elias Santos, com áudio supostamente atribuído a Elias, coagindo servidores a participarem de ato político pró-Wilson, sob ameaça de demissão.

Emanuel diz que Wilson usou seu irmão Marco Pólo Pinheiro, o Popó, e a esposa Bárbara Pinheiro para fazer os ataques contra ele. O peemedebista relembra que, na campanha de 2004, Wilson atacou a honra de Alexandre Cézar. Em 2008, os alvos foram o então candidato a prefeito, Mauro Mendes e a família, com ataques que “deixaram marcas até hoje”, diz. “Wilson não tem limites. Ataca a honra, difama”, diz afirmando que o adversário vai responder por isso. “Meus advogados já entraram na justiça contra ele por danos morais. Ele vai responder por essa calúnia”, completa e conclui o programa citando vantagens nas pesquisas e propostas de governo.

Já Wilson, que abre o programa eleitoral com o slogan “o candidato a prefeito que não foge dos debates”, logo faz referência à denúncia apresentada no debate da TV Record, em denúncia que teria sido encaminhada ao tucano pelo próprio irmão de Emanuel, segundo a qual, o peemedebista estaria, supostamente, ligado a esquema de corrupção envolvendo empresa do setor de alimentos no Estado.

O tucano também recorre a resultado de pesquisa eleitoral que o colocaria a sete pontos da virada para vencer a disputa contra Emanuel. Após discorrer entre as ações que já fez enquanto prefeito e as que vai realizar caso conquiste um novo mandato, o candidato se dirige aos indecisos com mensagem de otimismo, para que o eleitor não perca a esperança e não veja esta “como a eleição do menos pior”. “Não jogue fora sua esperança, não anule sua vontade de melhorar Cuiabá”, diz.

Fazendo mais uma provocação a Emanuel, aposentado aos 32 anos com o Fundo de Assistência Parlamentar (FAP), Wilson afirma que não é aposentado e não pretende se aposentar tão cedo.

Após discorrer sobre as obras que já realizou pela cidade, o tucano afirma que a “melhor obra que um prefeito pode fazer é melhorar a vida das pessoas”. “Essa é a missão que quero continuar em mais quatro anos”, diz.